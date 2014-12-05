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Сбербанк повышает процентные ставки по вкладам и сберегательным сертификатам для физических лиц

5 декабря 2014, 13:36
Сбербанк России с 4 декабря 2014 года повышает процентные ставки по вкладам и сберегательным сертификатам для физических лиц, сообщает пресс-служба Дальневосточного банка ОАО "Сбербанк России".
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Сбербанк России с 4 декабря 2014 года повышает процентные ставки по вкладам и сберегательным сертификатам для физических лиц, сообщает пресс-служба Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».

По вкладам, открываемым в отделениях Сбербанка («Сохраняй», «Пополняй», «Управляй»), максимальное повышение процентных ставок составило 2,05 п.п. в рублях, 0,50 п.п. в долларах США и евро.

По вкладам, открываемым дистанционно с помощью интернет-банка «Сбербанк Онлайн», через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», а также в устройствах самообслуживания Сбербанка («Сохраняй ОнЛ@йн», «Пополняй ОнЛ@йн», «Управляй ОнЛ@йн»), максимальное повышение процентных ставок составило 2,10 п.п. в рублях, 0,50 п.п в долларах США и евро. Процентные ставки по онлайн-вкладам превысят ставки по аналогичным вкладам базовой линейки («Сохраняй», «Пополняй», «Управляй») до 0,30 п.п. в рублях, до 0,25 п.п. в долларах США и евро.

По сберегательным сертификатам максимальное повышение процентных ставок составило 1,75 п.п. в рублях. Теперь максимальная ставка по сберегательному сертификату составляет 12% годовых.

По вкладу «Мультивалютный» максимальное повышение процентных ставок составило 1,60 п.п. в рублях, 0,95 п.п. в долларах США и евро. По вкладу «Подари жизнь» повышение процентных ставок составило 2,25 п.п. в рублях. Теперь ставка по данному вкладу составляет 8,65% годовых.

Кроме того, Сбербанк повышает процентные ставки по премиальным вкладам для состоятельных клиентов. По вкладам «Особый Пополняй» и «Особый Управляй», открываемым в рамках пакета услуг «Сбербанк Премьер», максимальное повышение процентных ставок составило 2,10% в рублях, 0,55% в долларах США и евро.

По вкладам, открываемым в рамках пакета услуг «Сбербанк Первый», – «Лидер Пополняй» и «Лидер Управляй» – максимальное повышение процентных ставок составило 2,15% в рублях, 0,60% в долларах США и евро.

По вкладам «Премиум Пополняемый» и «Премиум Особый» максимальное повышение процентных ставок составило 2,05% в рублях, 0,50 % в долларах США и евро.

«Повышение ставок по всем депозитным продуктам – отличный подарок к Новому году для наших клиентов, – подчеркнул Евгений ТИТОВ, Председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». – Сегодня большинство дальневосточников выбирают именно Сбербанк для надежного хранения и приумножения своих вложений: общий портфель привлеченных средств населения Дальневосточного Сбербанка достиг 313,5 млрд. рублей, а доля банка на рынке составила 51,9 %».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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