Владивосток станет первым в России свободным портом

Владивосток не единственный, кто сможет оценить преимущества статуса «свободного порта»: Владимир Путин упомянул еще и крымские порты. Закон «О развитии Крымского федерального округа», который Совет Федерации одобрил в ноябре, в частности, предполагает, что морские порты в Крыму и Севастополе признаются свободными портами. Однако как именно будет осуществляться их деятельность, пока непонятно, говорит источник РБК в ассоциации. Существуют также портовые особые экономические зоны в Советской Гавани и Мурманске, в которых снижены налоги для компаний-операторов, но ОЭЗ фактически не действуют, говорит источник в совете директоров ассоциации. Есть недостатки в самом законе, и инвесторам просто невыгодно строить там новые терминалы, объясняет он.