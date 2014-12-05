Владивосток станет первым в России свободным портом

Президент Владимир ПУТИН в послании к Федеральному собранию пообещал предоставить Владивостоку статус свободного порта «с облегченным таможенным режимом». Если предложение будет реализовано, то Владивосток станет первым в стране «свободным портом». Но какие конкретно льготы получит порт, чиновники сказать пока не могут, сообщает ZRPRESS.RU со ссылкой на РБК.
Идея сделать порт во Владивостоке «свободным» принадлежит Миндальвостокразвития, рассказал РБК источник в совете директоров Ассоциации морских торговых портов России и подтвердил высокопоставленный чиновник министерства. Предполагается, что во Владивостоке кроме таможенных льгот будут введены налоговые льготы для операторов порта и предоставлена возможность бестаможенного хранения грузов, также будут снижены цены на стоимость судозаходов, объяснил источник в ассоциации. Однако сама идея Минвостокразвития пока не оформлена «ни с нормативной, ни с коммерческой точки зрения», сказал он.
Свободная зона во Владивостоке обсуждалась и с региональными властями, и с бизнесом, говорит высокопоставленный чиновник Минвостокразвития. В ближайшее время будет опубликовано поручение президента правительству, и тогда ведомство определит конкретные меры облегчения таможенного режима в порту, сказал он. Хотелось бы, чтобы порт стал «свободным» уже в 2015 году, сказал он.
Портовые мощности во Владивостоке ограничены самим городом, к тому же там есть военная база, напоминает директор по развитию агентства Portnews Надежда МАЛЫШЕВА. Поэтому гораздо эффективнее распространить свободную зону на все порты Приморского края – в том числе на порты Восточный и Зарубино, считает она. При этом в портах может быть обеспечен и льготный таможенный режим, и дополнительный сервис. Например, иностранным компаниям выгоднее закупать бункерное топливо для судов именно в России – здесь оно дешевле, чем в других странах, примерно на $100 за тонну, говорит эксперт.
По данным Ассоциации морских торговых портов, за десять месяцев 2014 года порты Дальнего Востока перевалили 135,5 млн т грузов – это примерно четверть от всего грузооборота портов России. Самый результативный на Дальнем Востоке – порт Восточный (перевалил 48,5 млн т грузов с января по октябрь 2014 года), порт Владивосток находится на пятом месте (12,9 млн т).
Создание зоны «свободного порта» поможет бизнесу во всем Приморском крае, считает основатель группы «Сумма» Зиявудин МАГОМЕДОВ («Сумма» владеет в том числе и крупнейшим стивидором во Владивостоке – Владивостокским морским торговым портом, ВМТП). Например, проект строительства порта Зарубино, который сейчас реализует «Сумма», призван стать «одним из крупнейших хабов для транспортных потоков между Китаем и Японией, между Китаем и Кореей, Кореей и Японией, а потенциально – еще и между западным побережьем США и Китаем», говорил он РБК на саммите АТЭС-2014 в Пекине. «Переключение этих огромных транзитных торговых потоков на российский морской порт – ключевая идея этого проекта. Вторая задача – это создание дополнительной грузовой базы для Транссиба», – объяснял Магомедов.
В России пока нет подобного налогового и таможенного формата, как «свободный порт» или «порто-франко», зато он достаточно распространен в мире. Традиционно он подразумевает возможность беспошлинного ввоза товаров. Благодаря подобным льготам появились такие центры международной торговли, как Гонконг или Сингапур. Был подобный опыт и у Владивостока – статус порто-франко он носил практически со дня своего основания – с 1862 года. Этот режим просуществовал до начала XX века и позволил Владивостоку стать одним из главных морских портов России.
Сейчас этот формат достаточно популярен в Китае, рассказывает представитель «Суммы» (контролирует Владивостокский морской торговый порт). О том, какой эффект может дать создание такого порта, можно судить по примеру китайского портового города Шеньчжень, который создавался как альтернатива Гонконгу, объясняет он. За пару десятков лет Шеньчжень из рыбацкой деревушки с населением 3 тыс. человек превратился в город с населением 15 млн жителей, говорит представитель холдинга.
Владивосток не единственный, кто сможет оценить преимущества статуса «свободного порта»: Владимир Путин упомянул еще и крымские порты. Закон «О развитии Крымского федерального округа», который Совет Федерации одобрил в ноябре, в частности, предполагает, что морские порты в Крыму и Севастополе признаются свободными портами. Однако как именно будет осуществляться их деятельность, пока непонятно, говорит источник РБК в ассоциации. Существуют также портовые особые экономические зоны в Советской Гавани и Мурманске, в которых снижены налоги для компаний-операторов, но ОЭЗ фактически не действуют, говорит источник в совете директоров ассоциации. Есть недостатки в самом законе, и инвесторам просто невыгодно строить там новые терминалы, объясняет он.
ZRPRESS.RU, Владивосток.