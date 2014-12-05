zr.media
ГлавноеВсе новости

Ёлочные базары развернутся во всех районах Владивостока

5 декабря 2014, 17:12
Для этого в столице Приморья определено более 50 площадок

Во Владивостоке определено более 50 площадок, где развернутся ёлочные базары. Для удобства горожан площадки предусмотрены во всех районах Владивостока.

Традиционно ёлки в краевой центр привозят из Лесозаводска, Кавалеровского, Дальнегорского и других районов Приморского края. Как сообщили в отделе потребительского рынка управления экономии и развития предпринимательства администрации Владивостока, реализация главного новогоднего атрибута начнется после 12 декабря. Сейчас ведётся работа по выдаче разрешений на торговлю. Кстати, разрешение предприниматель получит, если заключит договор с компанией, занимающейся утилизацией бытовых отходов и в их числе - посленовогодних елок.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Владивосток СПГ#Якутия - Хабаровск - Владивосток#Сахалин-Хабаровск-Владивосток#Владивосток#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56