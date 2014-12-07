"Благое дело" создает "Открытый мир" во Владивостоке

Во Владивостоке завершается Декада инвалидов, главным событием которой стала выставка прикладного искусства АНО "Благое дело" с 1 по 4 декабря на площадке Приморского Эрмитажа. За четыре дня жители и гости Владивостока смогли увидеть весь творческий потенциал тех, о ком говорят – люди с ограниченными возможностями.
Подводя итоги Декады инвалидов во Владивостоке, Геннадий Антропов, руководитель Автономной некоммерческой организации "Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело»", рассказал о том, что было сделано и какие новые проекты готовит волонтерское сообщество.
Впервые мастер-классы показывали не волонтеры, а наши ученики, которые не первый год обучаясь в организации добились хороших результатов. Они уже самостоятельно способны и тиражировать продукцию и проводить творческие мастер-классы, что и продемонстрировали на протяжении выставки Алексей Пащенко и Максим Борщ. Изготовление изделий в технике «литьё» и «отминка» в гипсовые формы, ручная лепка, роспись керамики были показаны за четыре дня выставки.
Затем были пробные выезды в ландшафтно-исторический парк «Изумрудная Долина» с мастер-классами и всевозможными играми и соревнованиями для детей с ограничениями по здоровью и родителей. Совместно с Сергеем Вакуленко, директором парка "Изумрудная долина", мы пришли к выводу, что нужно продолжать эти позитивные начинания только в более глобальном масштабе.
Идея практически сразу была поддержана Александром Шараповым («партнёр по «Анатомии творчества») и Владивостокским художественным колледжем (ВХК), главной кузницей наших волонтерских кадров, в лице директора Андрея Обманца.
В рамках выставки "Открытый мир" библиотека для слепых подготовила для студентов отделения дизайна Владивостокского художественного колледжа презентацию о тактильных книгах, были показаны образцы книг изготовленных выпускниками ВХК и волонтёрами "Благого дела". Между руководством библиотеки и колледжа достигнута договорённость о продолжении сотрудничества.
Эрик Холм-Олсен под чутким руководством волонтеров "Благого дела" изготовил для Рождественской ёлки консульства эксклюзивного ангела.
Сделан задел на будущее сотрудничество и с Агентством стратегических инициатив (АСИ). Интерес к деятельности и новым проектам "Благого дела" выразила Ольга Курилова, руководитель представительства АСИ в ДВФО.
С Людмилой Талабаевой, секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» и депутатом Думы Владивостока мы обсудили участие в благотворительном аукционе и вопросы поддержки организации.
Выражаю искреннюю благодарность за поддержку Департаменту культуры Приморского края; КГАУК «Приморская государственная картинная галерея»; Владивостокскому художественному колледжу; Евгению Ермоленко, директору Приморского регионального отделения компании «МегаФон», за спонсорскую поддержку и помощь в приобретении материалов и оборудования: красок, глазурей, кистей и инструментов, необходимых для изготовления и росписи керамики; Ларисе Симончик, директору ООО "Окнель Арт", за новые окна в доме "Благого дела", готовящегося к новоселью; художнику Александру Арсененко за помощь в монтаже выставки; ООИ «Ковчег»; Николаю Когановскому (Ателье художественной ковки) за транспортную поддержку; Марине Харитониди, директору международного продюсерского центра "Аристид" за поддержку и мебель, подаренную для нового дома "Благого дела"; всем коллегам, волонтерам и друзьям «Благого дела», ну и конечно журналистам Владивостока, освещающим деятельность волонтерского сообщества.
Досье ZRPRESS: Автономная некоммерческая организация "Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело»" была зарегистрирована во Владивостоке 25 марта 2008 года и отметила в этом году свое шестилетие. Это социальный добровольческий проект, все работы участники проекта проводят на безвозмездной основе. Проект объединяет команду специалистов (керамистов, художников и дизайнеров), которые занимаются разработкой программ для развития творческих способностей людей с ограниченными возможностями. Приоритетным направлением является социально-психологическая адаптация инвалидов по зрению, детей и взрослых с отставанием развитии, поддержка семей. АНО «Благое дело» и ландшафтно-исторический парк «Изумрудная долина» ведут совместный проект по поддержке семей, воспитывающих детей с ментальной инвалидностью, а также по развитию доступной арт-среды для людей с ограничениями по здоровью.
Фото Марины Божко. ZRPRESS.RU, Владивосток.