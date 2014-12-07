"Благое дело" создает "Открытый мир" во Владивостоке

Досье ZRPRESS: Автономная некоммерческая организация "Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело»" была зарегистрирована во Владивостоке 25 марта 2008 года и отметила в этом году свое шестилетие. Это социальный добровольческий проект, все работы участники проекта проводят на безвозмездной основе. Проект объединяет команду специалистов (керамистов, художников и дизайнеров), которые занимаются разработкой программ для развития творческих способностей людей с ограниченными возможностями. Приоритетным направлением является социально-психологическая адаптация инвалидов по зрению, детей и взрослых с отставанием развитии, поддержка семей. АНО «Благое дело» и ландшафтно-исторический парк «Изумрудная долина» ведут совместный проект по поддержке семей, воспитывающих детей с ментальной инвалидностью, а также по развитию доступной арт-среды для людей с ограничениями по здоровью.