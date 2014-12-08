zr.media
ГлавноеВсе новости

Россияне смогут получить компенсации за завышенные цены

8 декабря 2014, 12:25
Потребителям будут компенсировать от 1% до 15% от стоимости их покупки

Потребителям будут компенсировать от 1% до 15% от стоимости их покупки, если цену признают завышенной по сговору — законопроект о выплатах жертвам картелей готовит ФАС, пишут «Известия».

Получать компенсации смогут как организации, так и граждане. В качестве примеров сфер, где могут быть найдены сговоры, в ФАС назвали торговлю бензином, продуктами питания и услуги ЖКХ.

После того как ФАС выявит сговор поставщиков и суд подтвердит этот факт, потребитель сможет получить часть своих денег назад. Для этого нужно подать иск в суд, приложив к нему чек или договор с недобросовестной компанией и решение ФАС. Если иски поданы одновременно, суд объединит их в одно производство.

Законопроект внесут на рассмотрение Государственной Думы в весеннюю сессию.

Напомним, осенью в России резко подскочили цены на ряд продуктов, в частности, на гречку. После этого ФАС начала проверку, однако сговора между торговыми сетями не нашла.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Цены на битум#Цена на российский газ#Рынок ценных бумаг#Рост цен#Динамика цен#Цены на бензин#Соглашение о стабилизации цен на топливо#Покупка Башнефть#Цены на нефть#Цены#Цена отсечения#Цены на драгоценные металлы#Цены на газ#Либерализация цен#Цены на ДТ#Цены на бензин Россия#Конъюнктура цен#Снижение цен#Цена на газ#Цены на топливо#Цена газа#Цена#Какие факторы влияют на цену аттестации рабочих мес#Цены на нефть прогноз#Цены нефть#Покупка активов#Цена на нефть#Спотовые цены#Уровень цен#Покупка#Цены на железнодорожные перевозки#Среднегодовая цена на нефть#Прогноз цен на нефть#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56