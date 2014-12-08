Россияне смогут получить компенсации за завышенные цены

После того как ФАС выявит сговор поставщиков и суд подтвердит этот факт, потребитель сможет получить часть своих денег назад. Для этого нужно подать иск в суд, приложив к нему чек или договор с недобросовестной компанией и решение ФАС. Если иски поданы одновременно, суд объединит их в одно производство.