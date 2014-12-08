Россияне смогут получить компенсации за завышенные цены

Потребителям будут компенсировать от 1% до 15% от стоимости их покупки, если цену признают завышенной по сговору — законопроект о выплатах жертвам картелей готовит ФАС, пишут «Известия».
Получать компенсации смогут как организации, так и граждане. В качестве примеров сфер, где могут быть найдены сговоры, в ФАС назвали торговлю бензином, продуктами питания и услуги ЖКХ.
После того как ФАС выявит сговор поставщиков и суд подтвердит этот факт, потребитель сможет получить часть своих денег назад. Для этого нужно подать иск в суд, приложив к нему чек или договор с недобросовестной компанией и решение ФАС. Если иски поданы одновременно, суд объединит их в одно производство.
Законопроект внесут на рассмотрение Государственной Думы в весеннюю сессию.
Напомним, осенью в России резко подскочили цены на ряд продуктов, в частности, на гречку. После этого ФАС начала проверку, однако сговора между торговыми сетями не нашла.
ZRPRESS.RU, Владивосток.