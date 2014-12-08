Таможенные пошлины и налоги можно будет оплачивать по безналу

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о безналичной уплате таможенных пошлин и налогов. Соответствующая информация размещена на сайте нижней палаты парламента.
«Цель законопроекта – установление возможности внесения денежных средств в качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов (далее – денежный залог) и банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов в электронном виде, а также реализация информационного обмена сведениями о таких банковских гарантиях между ФТС России и банками, кредитными организациями и страховыми организациями, обладающими правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов», – говорится в документе.
Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании кабмина 27 ноября, 3 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение.
ZRPRESS.RU, Владивосток.