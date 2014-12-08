zr.media
ГлавноеВсе новости

Таможенные пошлины и налоги можно будет оплачивать по безналу

8 декабря 2014, 09:59
Соответствующий законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании кабмина
Сюжет
В России

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о безналичной уплате таможенных пошлин и налогов. Соответствующая информация размещена на сайте нижней палаты парламента.

«Цель законопроекта – установление возможности внесения денежных средств в качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов (далее – денежный залог) и банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов в электронном виде, а также реализация информационного обмена сведениями о таких банковских гарантиях между ФТС России и банками, кредитными организациями и страховыми организациями, обладающими правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов», – говорится в документе.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании кабмина 27 ноября, 3 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Экспортная пошлина газ#Пошлины#Экспортная пошлина на нефть#НДД. экспортная пошлина на нефть#Заградительная пошлина#Льготная пошлина#Экспортыне пошлины#Ввозные пошлины#Льгота пошлина#Экспортная пошлина нефть#Пошлина бензин#Таможня#Законопроект#Отмена экспортной пошлины#Акцизы и пошлины#Пошлины на трубоукладчик#Пошлина#Экспортная пошлина#Экспортные пошлины#Пошлина на нефть#Законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия»#В России#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56