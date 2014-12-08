Трутнев предложил налоговые каникулы для бизнеса Сахалина

По его словам, по уровню самообеспеченности бюджета Сахалинская область занимает первое место в России, за два года собственные доходы бюджета области увеличились на 24%, а по итогам девяти месяцев 2014 года бюджет исполнен с профицитом в размере почти 50 млрд руб.