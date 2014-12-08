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Трутнев предложил налоговые каникулы для бизнеса Сахалина

8 декабря 2014, 09:30
С таким предложил Полпред выступил на совещании в Южно-Сахалинске
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Налоги

Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил освободить малый и средний бизнес на Сахалине от налогов, говорится в сообщении пресс-службы полпреда.

С таким предложил Трутнев выступил на совещании в Южно-Сахалинске по вопросам социально-экономического развития Сахалинской области с руководством региона и представителями крупнейших компаний. Полпред пояснил, что в настоящее время 80% доходов Сахалина приносят именно компании, работающие на шельфе.

«А все остальное – это 20%. Может быть, объявить налоговые каникулы для всех остальных? Шельфы пусть работают, как работали, а предприятия, малый и средний бизнес, освободить от налогов. Ничего плохого не произойдет», – сказал Трутнев.

По его словам, по уровню самообеспеченности бюджета Сахалинская область занимает первое место в России, за два года собственные доходы бюджета области увеличились на 24%, а по итогам девяти месяцев 2014 года бюджет исполнен с профицитом в размере почти 50 млрд руб.

«Самообеспеченность и темпы прироста бюджета надо рассматривать как возможность, как шанс для развития нового производства, улучшения жизни людей. Каждый рубль дополнительных доходов – это не счастье, которое свалилось на голову, это – инструмент развития территории», – заключил полпред.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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