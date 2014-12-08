Центробанк продал за день почти два миллиарда долларов для поддержания рубля

В пятницу при открытии торгов рубль укрепился по отношению к доллару и евро. Первые сделки по доллару прошли в широких пределах 53,53-54,47 рубля, в среднем за две минуты курс составил 53,7 рубля, это на 59 копеек ниже уровня предыдущего закрытия. Курс евро при этом оказался на отметке 66,39 рубля, потеряв 1,13 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) потеряла 0,83 рубля, составив 59,41 рубля. Доллар при этом оказался примерно на 1 рубль выше действующего официального курса, евро - примерно на 1,5 рубля выше официального курса.