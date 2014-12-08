Центробанк продал за день почти два миллиарда долларов для поддержания рубля

Банк России 3 декабря продал на валютном рынке $1,9 млрд, или 101,15 млрд руб. в рублевом эквиваленте, для стабилизации курса рубля, свидетельствуют данные на сайте регулятора. За день до этих интервенций не проводилось.
1 декабря Центробанк продал на валютном рынке $700 млн (в рублевом эквиваленте - 36,87 млрд рублей). До этого регулятор не проводил валютные интервенции с 10 ноября, когда отпустил рубль в свободное плавание. Регулятор предупреждал, что переход к режиму свободного курсообразования не означает его полный уход с валютного рынка и что ЦБ готов проводить валютные интервенции в случае возникновения угроз для финансовой стабильности.
Накануне, в четверг, ЦБ заявил, что текущий курс рубля существенно отклонился от фундаментально обоснованных значений, то есть тех уровней, которые определяются макроэкономическими факторами, прежде всего влияющими на платежный баланс: ценами на экспортируемые товары, дифференциалом процентных ставок, экономической активностью и другими параметрами.
С 4 декабря ЦБ решил установить минимальные ставки по сделкам репо в иностранной валюте на все сроки (1 неделя, 28 дней, 12 месяцев) равными ставкам LIBOR в соответствующих валютах на сопоставимые сроки, увеличенным на 0,5 процентного пункта. Регулятор рассчитывает, что это решение наряду с валютными интервенциями будет способствовать возвращению валютного курса к фундаментально обоснованным значениям.
Министр финансов России Антон Силуанов также заявил, что курс рубля при текущих нефтяных ценах является заниженным. Министерство считает, что сегодня необходима стабилизация цен на нефть. Силуанов отметил, что когда цены на нефть резко шли вниз, были риски и ажиотаж, связанный с тем, что необходимо скорее вкладываться в валюту. Как только цены на нефть стабилизируются, курс рубля также стабилизируется.
Позднее президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию попросил ЦБ и правительство предпринять жесткие действия к спекулянтам, чтобы "отбить у них охоту" играть на колебаниях валют. Вечером в четверг регулятор разъяснил, что будет сбивать спекулятивную активность исключительно экономическими мерами и не будет вводить обязательную продажу валютной выручки. Вместе с тем ЦБ совместно с Минфином планирует проведение консультаций с экспортерами по вопросам стратегии управления их валютными рисками.
В ноябре Банк России обозначил тенденции на валютном рынке, которые он будет расценивать как угрозу финансовой стабильности. В качестве угрозы ЦБ рассматривает такую динамику обменного курса, которая в том числе может привести к формированию устойчивых девальвационных ожиданий, повышенному спросу на наличную иностранную валюту, росту долларизации депозитов и существенному ухудшению показателей финансовой устойчивости банков и предприятий. При противоположной динамике - в случае укрепления национальной валюты - ЦБ также будет оценивать риски возникновения "пузырей" в ценах активов.
В пятницу при открытии торгов рубль укрепился по отношению к доллару и евро. Первые сделки по доллару прошли в широких пределах 53,53-54,47 рубля, в среднем за две минуты курс составил 53,7 рубля, это на 59 копеек ниже уровня предыдущего закрытия. Курс евро при этом оказался на отметке 66,39 рубля, потеряв 1,13 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) потеряла 0,83 рубля, составив 59,41 рубля. Доллар при этом оказался примерно на 1 рубль выше действующего официального курса, евро - примерно на 1,5 рубля выше официального курса.
ZRPRESS.RU, Владивосток.