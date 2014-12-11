Четыре новых проекта поступили в Инвестиционное агентство Приморского края в ноябре

Инвестиционное агентство Приморского края в ноябре приняло четыре новые заявки на реализацию краевых проектов. Главная причина обращения инициаторов в агентство – помощь в поиске инвестиций. Их общий объем при успешной реализации проектов превысит 2,8 млрд рублей.
Две заявки получены на реализацию проектов в рыбохозяйственной сфере. Инициаторы намерены организовать прудовое хозяйство, а также наладить выпуск консервов из креветки.
Также в агентство поступила заявка на проект в области развития транспортно-логистического комплекса. Реализация проекта позволит модернизировать холодильно-складскую инфраструктуру для перевалки и хранения рыбной продукции, а также создать межрегиональный оптовый распределительный центр. Ожидается, что благодаря проекту рыбная продукция станет доступнее для жителей края.
Еще один проект – в области экологии. Предполагается, что он позволит создать сеть заводов по переработке резиносодержащих отходов.
По всем проектам уже определены курирующие менеджеры агентства. В данный момент документы направлены в органы местного самоуправления, департамент экономики и стратегического развития Приморского края, а также в профильные краевые департаменты для получения заключения по проектам.
Напомним, сегодня в регионе уже реализуется и готовится к реализации более 170 инвестиционных проектов общей суммой вложений более 114 миллиардов долларов.
ZRPRESS.RU, Владивосток.