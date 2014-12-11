Из Арктической зоны Якутии вывезут 5 млн тонн металлолома во Владивосток

Подрядчик уже изучил объемы и пути утилизации металлолома, способы его транспортировки, разработал проектно-сметную документацию. За долгие годы в Арктической зоне Якутии как следствие работы хозяйственных предприятий накопилось огромное количество металлолома, он наносит ощутимый вред природе. Основной проблемой в работе может стать транспортировка металлов. У существующих портов Тикси и Зырянка нет подходящих для транспортировки судов, их придется подбирать в другом месте. Утилизация металлолома будет производиться в Санкт-Петербурге, Магадане и Владивостоке.