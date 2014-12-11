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Из Арктической зоны Якутии вывезут 5 млн тонн металлолома во Владивосток

11 декабря 2014, 18:00
Кроме столицы Приморья утилизация будет осуществляться в Санкт-Петербурге и Магадане

Минохраны природы Якутии выступило заказчиком разработки проектно-сметной документации по очистке Арктической зоны от накопленного металлолома. По предварительным подсчетам вывозу подлежит порядка 5 миллионов тонн, сообщили корреспонденту ZRPRESS.RU в региональной администрации.

Подрядчик уже изучил объемы и пути утилизации металлолома, способы его транспортировки, разработал проектно-сметную документацию. За долгие годы в Арктической зоне Якутии как следствие работы хозяйственных предприятий накопилось огромное количество металлолома, он наносит ощутимый вред природе. Основной проблемой в работе может стать транспортировка металлов. У существующих портов Тикси и Зырянка нет подходящих для транспортировки судов, их придется подбирать в другом месте. Утилизация металлолома будет производиться в Санкт-Петербурге, Магадане и Владивостоке.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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