Обновленный офис Сбербанка открылся в городе Спасск-Дальний

Одновременно начала работу круглосуточная зона самообслуживания, где клиенты могут в любое удобное для себя время снять или внести на карту наличные денежные средства, оплатить услуги связи и ЖКХ, погасить кредит, открыть новый вклад или пополнить уже существующий, перевести деньги с карты на карту, получить подробную информацию о состоянии своих счетов и многое другое.