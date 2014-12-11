Павел Серебряков: В уходящем году здравоохранение в Приморье сделало огромный скачок

- Действительно, здравоохранение в регионе сделало огромный скачок. Одно из самых знаковых событий – открытие перинатального центра. Мы запустили его 1 сентября. На сегодняшний день там родилось уже более 700 детей, и лишь 10 процентов из них – это городские жители. Все остальные мамочки из края. Этот факт не может не радовать: центр улучшил положение по сохранению и здоровью новорожденных именно из края. Он оказался очень востребованным.