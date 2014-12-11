Павел Серебряков: В уходящем году здравоохранение в Приморье сделало огромный скачок

Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков подвел итоги уходящего, 2014-го, года. За минувшие 12 месяцев в регионе активно развивалось здравоохранение, были позитивные подвижки в спорте и сохранены все позиции в социальной сфере.
Вице-губернатор Павел Серебряков курирует департаменты физической культуры и спорта, здравоохранения, труда и социального развития. Он подвел краткие итоги работы этих ведомств в 2014 году.
- Павел Юрьевич, в этом году в здравоохранении произошли ощутимые перемены, было много сделано. Как вы оцениваете проделанную работу?
- Действительно, здравоохранение в регионе сделало огромный скачок. Одно из самых знаковых событий – открытие перинатального центра. Мы запустили его 1 сентября. На сегодняшний день там родилось уже более 700 детей, и лишь 10 процентов из них – это городские жители. Все остальные мамочки из края. Этот факт не может не радовать: центр улучшил положение по сохранению и здоровью новорожденных именно из края. Он оказался очень востребованным.
В этом году мы получили больше квот на закупку высокотехнологичного оборудования. В медицинских учреждениях обновлялось оборудование на протяжении всего года.
Летом с командой Губернатора мы проехали весь Приморский край, и я посетил все учреждения здравоохранения. Мы получили реакцию людей на те или иные вопросы, сотрудники учреждений озвучивали свои проблемы, многие из которых мы уже решили или решаем.
Разумеется, есть позитивная реакция населения на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в муниципалитетах. Программа по строительству ФАПов очень востребована, уже получены заявки на установку на следующий год. Людям в отдаленных районах эти пункты жизненно необходимы: население должно получать квалифицированную медицинскую помощь по месту жительства. Кстати, в этом году пересмотрели проект ФАПов, улучшив их.
- Павел Юрьевич, медицинский центр ДВФУ оказался востребованным?
- Еще как! В этом году медцентр выработал все квоты и вышел на плановые мощности – в нем проводятся уникальные по своей сложности операции. Мы уже начали работу над созданием ядерного центра ДВФУ – это крайне важный проект. Самое главное, что жители получат уникальную услугу – ядерную медицину. Это позволит, не покидая региона, диагностировать и излечиваться от многих серьезных заболеваний, в том числе, и от раковых.
ZRPRESS.RU, Владивосток.