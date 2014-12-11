Почти 200 приморских семей подали заявки на "Жилье для российской семьи" через МФЦ

Напомним, почти 200 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса будет построено в трех крупнейших муниципалитетах региона. Три проекта комплексной застройки будут реализованы на территории Владивостока, по одному – в Уссурийске и Находке. Стоимость жилья составит не выше 30 тысяч рублей за квадратный метр.