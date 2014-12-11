Почти 200 приморских семей подали заявки на "Жилье для российской семьи" через МФЦ

В Приморье продолжается прием заявлений для участия в программе «Жилье для российской семьи». За первую неделю 187 приморцев подали заявку на участие в программе. Они подали заявление через муниципальные центры предоставления государственных услуг.
Заявки на участие в программе принимаются в трех муниципалитетах края: Владивостокском, Находкинском и Уссурийском городских округах.
Во Владивостоке заявку можно подать по улице Западная, дом 15, контактные телефоны: 8 (423) 252–63–02, (423) 252–63–05.
Без очереди заявки принимаются в краевом многофункциональном центре, по адресу: улица Борисенко, дом 102, контактный телефон: 8-800-550-38-61.
Прием документов в Уссурийске ведется по адресу: ул. Некрасова, 66, кабинет 111, 112, контактные телефоны: 8(4234) 32-51-44, 8(4234) 32-26-79.
В Находке заявки принимаются по адресу: улица Находкинский проспект, 18, кабинет 2.
По информации департамента градостроительства Приморского края, стать участниками программы могут практически 70 процентов от всего населения региона.
«Это семьи с двумя и более детьми; семьи, имеющие обеспеченность жильем не более 15 квадратных метров на человека; ветераны боевых действий; научные сотрудники; работники предприятий оборонно-промышленного комплекса; федеральные служащие, в том числе сотрудники полиции, органов наркоконтроля, ГУИН. Приоритетных категорий специально не выделено», - рассказали в департаменте.
Для того чтобы упростить процедуру, на сайте департамента опубликован фиксированный список документов. Их необходимо подать для участия в программе. Он меняется в зависимости от категории граждан.
Напомним, почти 200 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса будет построено в трех крупнейших муниципалитетах региона. Три проекта комплексной застройки будут реализованы на территории Владивостока, по одному – в Уссурийске и Находке. Стоимость жилья составит не выше 30 тысяч рублей за квадратный метр.
Отметим, реализация федеральной программы «Жилье для российской семьи» находится на личном контроле у вице-губернатора региона Олега Ежова.
ZRPRESS.RU, Владивосток.