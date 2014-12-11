Ребенок сломал нос в автобусе в Приморье

Авария произошла в среду, 10 декабря на улице Островского. Водитель Nissan Safari не выдержал боковой интервал при движении и врезался в пассажирский автобус. В результате аварии получил травмы один из пассажиров маршрутки. 10-летний мальчик, сидевший в заднем кресле автобуса, ударился о спинку переднего сидения и сломал нос. Как стало известно, мальчик ехал после школы на занятия в кружок.