Российское правительство хочет снова ввести форму в школах

По словам парламентария, Минобрнауки следует «разработать и довести до регионов исчерпывающие инструкции, разъясняющие действия школ по приведению положений о внешнем виде обучающихся в соответствие с российским законодательством». Бурматов просит установить общие требования к внешнему виду школьников, за рамки которых директора школ не должны будут выходить.