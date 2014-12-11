Российское правительство хочет снова ввести форму в школах

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию Владимир Бурматов просит правительство ввести единый дресс-код во всех российских школах. Как сообщает Zrpress.ru со ссылкой на «Известия», депутат направил письмо вице-премьеру Ольге Голодец, в котором высказал мнение, что отсутствие единых требований к школьной форме вредит системе образования.
По словам парламентария, Минобрнауки следует «разработать и довести до регионов исчерпывающие инструкции, разъясняющие действия школ по приведению положений о внешнем виде обучающихся в соответствие с российским законодательством». Бурматов просит установить общие требования к внешнему виду школьников, за рамки которых директора школ не должны будут выходить.
Необходимость в подобном документе, как отмечает депутат, вызвана участившимися случаями «перегибов» на местах — нередко директора школ устанавливают избыточные требования к форме учащихся, что приводит к конфликтам. Введение школьной формы было крайне популярной мерой среди большинства избирателей, но из-за отсутствия пояснительных документов в некоторых регионах ситуация с надзором за внешним видом учащихся становится пугающей, полагает Бурматов.
ZRPRESS.RU, Владивосток.