"Школа крупье" начала работать в Приморье

В ходе пресс-тура в интегрированную развлекательную зону «Приморье» журналисты посетили учебный центр, где с декабря начали подготовку будущих крупье. Сейчас в «Школе крупье» бесплатно обучаются 70 человек, еще 60 – начнут занятия с февраля.
В настоящее время идет активное строительство первого курортного комплекса в интегрированной развлекательной зоне «Приморье», которое завершится весной 2015 года. Уже на первом этапе работы комплекса компания создаст более 1 000 рабочих мест в развлекательной и гостинично-ресторанной сфере.
Как отметил заместитель директора департамента международного сотрудничества и туризма Приморья Константин Шестаков, проект игорной зоны очень важен для региона. Развлекательный комплекс примет на работу 1 200 человек, основная часть из которых - выпускники приморских вузов.
Исполнительный директор «Первой игровой компании Востока», которая ведет строительство развлекательного комплекса, Крейг Баллантайн, расскал журналистам, что успешное прохождение обучения - гарантия трудоустройства. Во время обучения всем студентам выплачивается стипендия. Для своих работников компания организует питание, предоставляет униформу и доставляет людей до места работы корпоративным транспортом. В настоящее время сотрудники компании ведут активный процесс подбора персонала, регулярно проводят Дни открытых дверей.
Так, в Приморье уже прошли две ярмарки вакансий специалистов, которые будут работать в развлекательных центрах на базе игорной зоны «Приморье». За два дня работы ярмарки в Артеме и Владивостоке ее посетили почти 1,5 тысячи человек, анкеты оставили около 400 человек.
В январе 2015 года начнется второй этап набора работников игрового направления, а в феврале откроется набор и обучение сотрудников для гостиниц и ресторанов.
Крейг Баллантайн отметил, что к реализации проекта привлечены представители международного сообщества из семи стран. Благодаря их опыту, развитие индустрии развлечений в Приморье будет соответствовать международным стандартам.
Отметим, вопросы, связанные с землей, автомобильными дорогами, инженерной, энергетической инфраструктурой в игорной зоне, будут решены силами Приморского края.
Ход строительства первого развлекательного комплекса в игорной зоне Губернатор края Владимир Миклушевский обсудил в сентябре с председателем совета директоров компании Summit Ascent Holdings Limited Лоренсом Хо.
«Мне приятно сознавать, что наша гостиница будет первой из открывшихся на этом курорте. Мы уверены в успехе этого проекта», - подчеркнул Лоренс Хо.
А на этой неделе еще один инвестор – корпорация Naga Corp представила эскизный мастер-план проекта гостиничного комплекса с казино в игорной зоне «Приморье». В будущем комплексе «Маяк» разместятся гостиницы, несколько казино, рестораны, магазины, крытый бассейн и оздоровительный центр. Отдельно будет благоустроена прибрежная зона с пляжным баром и прокатом оборудования для отдыха на море. Также на участке, помимо гостиницы, будет находиться комплекс вилл класса «люкс».
Напомним, Администрация Приморского края заключила соглашения, касающиеся инвестиций в интегрированный курорт на базе игорной зоны «Приморье» с крупнейшими мировыми представителями этого бизнеса, – корпорациями Melko и Naga Corp. Общая сумма инвестиций от этих компаний составит миллиард долларов США.
ZRPRESS.RU, Владивосток.