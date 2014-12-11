"Школа крупье" начала работать в Приморье

А на этой неделе еще один инвестор – корпорация Naga Corp представила эскизный мастер-план проекта гостиничного комплекса с казино в игорной зоне «Приморье». В будущем комплексе «Маяк» разместятся гостиницы, несколько казино, рестораны, магазины, крытый бассейн и оздоровительный центр. Отдельно будет благоустроена прибрежная зона с пляжным баром и прокатом оборудования для отдыха на море. Также на участке, помимо гостиницы, будет находиться комплекс вилл класса «люкс».