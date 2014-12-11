Средняя зарплата на Чукотке составила 44,2 тыс. рублей

Средняя заработная плата в Чукотском автономном округе (ЧАО) составила 44 251 рубль в месяц. Об этом Zrpress.ru сообщили в Территориальном органе федеральной службы государственной статистики по Чукотскому АО (Чукотстат).
Согласно расчетам ведомства, стоимость минимального набора продуктов питания в округе в ноябре 2014 года составила 7 839 рублей в расчёте на месяц (по сравнению с ноябрём 2013 года показатель увеличился на 2,8 %).
По данным Чукотстата, по отношению к январю-октябрю 2013 года произошло снижение реальных располагаемых денежных доходов населения на 3,1 %.
На покупку товаров и оплату услуг жители региона потратили 32 % своих доходов. Более 22 % средств было направлено на оплату обязательных платежей и взносов, включая отосланные деньги, ещё 5,5 % – на увеличение сбережений.
ZRPRESS.RU, Владивосток.