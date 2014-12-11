zr.media
ГлавноеВсе новости

В Якутии продавали фальшивые миграционные карты

11 декабря 2014, 14:00
Иностранные граждане, воспользовавшиеся "услугами" мошенников, установлены

Сотрудники Управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия) пресекли деятельность группы лиц, причастных к организации каналов незаконной миграции иностранных граждан на территорию Российской Федерации.

Так, в ходе проведения оперативных мероприятий задержаны гражданка Киргизии «М» и гражданка России «С», которые занимались легализацией незаконно находящихся на российской территории иностранных граждан путем изготовления с помощью компьютерной техники миграционных карт, а именно печатанием на установленных бланках изображения оттисков штампов контрольно-пропускных пунктов Пограничной службы ФСБ России за денежное вознаграждение.

По данному факту следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело, по результатам расследования которого «М» и «С» предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.322.1 и ч.2 ст.327 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Иностранные граждане, воспользовавшиеся «услугами» указанных лиц, установлены. В результате проведения следственных действий 17 нелегалов выдворены за пределы Российской Федерации.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Приток мигрантов#Мигранты#Дальний Восток#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56