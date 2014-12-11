В Якутии продавали фальшивые миграционные карты

Сотрудники Управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия) пресекли деятельность группы лиц, причастных к организации каналов незаконной миграции иностранных граждан на территорию Российской Федерации.
Так, в ходе проведения оперативных мероприятий задержаны гражданка Киргизии «М» и гражданка России «С», которые занимались легализацией незаконно находящихся на российской территории иностранных граждан путем изготовления с помощью компьютерной техники миграционных карт, а именно печатанием на установленных бланках изображения оттисков штампов контрольно-пропускных пунктов Пограничной службы ФСБ России за денежное вознаграждение.
По данному факту следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело, по результатам расследования которого «М» и «С» предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.322.1 и ч.2 ст.327 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Иностранные граждане, воспользовавшиеся «услугами» указанных лиц, установлены. В результате проведения следственных действий 17 нелегалов выдворены за пределы Российской Федерации.
ZRPRESS.RU, Владивосток.