В Якутии продавали фальшивые миграционные карты

Так, в ходе проведения оперативных мероприятий задержаны гражданка Киргизии «М» и гражданка России «С», которые занимались легализацией незаконно находящихся на российской территории иностранных граждан путем изготовления с помощью компьютерной техники миграционных карт, а именно печатанием на установленных бланках изображения оттисков штампов контрольно-пропускных пунктов Пограничной службы ФСБ России за денежное вознаграждение.