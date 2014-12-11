Венчурный фонд Промсвязьбанка продолжает поддерживать молодых предпринимателей

«Чем больше предпринимателей, тем лучше не только нашему банку, но и всей стране. Сейчас мы намеренно тратим достаточно много сил и времени на помощь малым предпринимателям в получении новых знаний и сервисов, привлечении инвестиций и запуске новых проектов. Это позволяет нам не только чувствовать себя устойчиво с финансовой точки зрения, но и быть причастными к становлению частного предпринимательства в России», - говорит руководитель блока «Малый и средний бизнес», старший вице-президент Промсвязьбанка Константин БАСМАНОВ.