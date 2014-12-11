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Закон о персональных данных в ступит в силу 1 сентября 2015 года

11 декабря 2014, 15:10
Вступление в силу закона подразумевающего запрет на хранение личных данных россиян на серверах, находящихся за пределами страны решили перенести
Сюжет
В России

Закон о хранении персональных данных россиян вступит в силу 1 сентября 2015 года, сообщает Zrpress.ru со ссылкой на ТАСС.

«После консультаций, которые провел комитет, было принято решение остановиться на дате 1 сентября 2015 года», — сообщил глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин..

Напомним, ранее депутаты предложили ускорить вступление закона в силу и перенести дату его вступления с сентября 2016 года на январь 2015 года. Теперь же дата скорректирована.

Закон подразумевает запрет на хранение личных данных россиян на серверах, находящихся за пределами страны. По некоторым данным, его нормы могут лишить россиян возможности использовать ряд глобальных интернет-сервисов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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