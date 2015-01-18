Правила безопасности при крещенских купаниях

Зимние купания противопоказаны людям, имеющим заболевания почек, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеющим повышенное артериальное давление, больным сахарным диабетом и беременным женщинам, сообщает газета «Золотой Рог», со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Категорически запрещено купание в необорудованных местах, это может привести к несчастному случаю.
Не употребляйте алкоголь перед тем, как заходить в крещенскую воду.
Нельзя окунаться в прорубь голодным, приём пищи желательно осуществлять не менее чем за час до купания.
Если перед вами стоит несколько человек, проявляйте терпение и спокойствие. Пропускайте вперёд женщин с малолетними детьми и пожилых людей.
Раздевайтесь в специально оборудованных палатках для переодевания.
С собою кроме купальника возьмите полотенце и резиновые тапочки, оденьтесь так, чтобы вы могли легко и быстро раздеться и одеться - без шнуровок и многочисленных и неудобных застёжек.
Перед окунанием желательно слегка разогреться, для этого можно сделать несколько приседаний и наклонов.
При подходе к проруби стойте строго по одному, не допускайте скопления нескольких человек в одном месте – лёд может не выдержать большого количества людей. Не оставляете детей без присмотра, а малолетних детей держите на руках.
При спуске в прорубь будьте предельно осторожны. При наличии лестницы – держитесь за перила.
После трёхкратного окунания не задерживайтесь, освобождайте место для следующих.
Выйдя из воды, нужно насухо вытереться полотенцем и сразу одеться.
Не оставайтесь долго на морозе – ощущение тепла может пройти через несколько минут.
Если ваш организм переохладился и вы чувствуете озноб, нужно немедленно одеться или укрыться одеялом, принять горячее сладкое питье. Если есть возможность, перейдите в тёплое помещение.
При резком ухудшении самочувствия – обращайтесь к медицинским работникам, спасателям или сотрудникам полиции.
Мы желаем нашим отважным читателям, собирающимся окунуться в иордань на праздник Богоявления, трезво оценить свои силы и — помощи Божьей!
ZRPRESS.RU, Владивосток.