Православные Приморья готовятся встретить Крещение Господне

Сегодня у православных - Крещенский сочельник. Верующие готовятся отметить один из двенадцати главных церковных праздников - Крещение Господне. В преддверии праздника, по традиции, соблюдается однодневный пост, а в храмах совершается чин освящения воды.
Как сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе владивостокской иепархии, митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин совершит Великое освящение воды в храмах Владивостока и Артема, а епископ Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской епархии, совершит Великое освящение воды в Успенском храме Владивостока.
Богослужения в храмах Владивостока:
В Свято-Никольском кафедральном соборе Владивостока (ул. Махалина, 30) 18 января, в воскресенье, в Крещенский сочельник, богослужение начнется в 6.45 и в 8.45 по окончании – Великое освящение воды. В 16.00 – Всенощное бдение.
19 января в 6.45 и в 8.45 - начнется праздничная Божественная литургия, затем – Великое освящение воды.
В Покровском кафедральном соборе (Океанский пр-т, 44) 18 января 06.40 и 09.00 – Литургия, по окончании – Великое освящение воды. 16.00 – Вечерняя служба (полиелейная).
19 января - Ранняя праздничная Литургия (ок. 6.00), по окончании – Великое освящение воды.
19 января 9.00 Божественная литургия, по окончании – Великое освящение воды.
В храме Успения Пресвятой Богородицы города Владивостока (ул. Светланская, 65) 18 января 06.45 и 09.00 – Литургия, по окончании – Великое освящение воды. 16.00 – Вечерняя служба (полиелейная).
В ночь с 18-го на 19 января, в 00 часов будет совершена ночная праздничная Литургия, по окончании – Великое освящение воды.
19 января 9.00 Божественная литургия, по окончании – Великое освящение воды.
В Казанском храме (Ул. Верхнепортовая, 72,) 18 января в 09.00 – Литургия, по окончании – Великое освящение воды. 16.00 – Вечерняя служба (полиелейная).
19 января в 9.00 Божественная литургия, по окончании – Великое освящение воды.
В храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (ул. Бородинская, 25) 18 января в 08.40 – Литургия, по окончании – Великое освящение воды. 16.00 – Вечерняя служба (полиелейная).
В ночь с 18-го на 19 января, в 00 часов будет совершена ночная праздничная Литургия, по окончании – Великое освящение воды.
19 января в 9.00 Божественная литургия, по окончании – Великое освящение воды.
В храме cвт. Спиридона Тримифунтского (ул. Черняховского, 13) 18 января в 09.00 – Литургия, по окончании – Великое освящение воды. 16.00 – Вечерняя служба (полиелейная).
19 января в 9.00 Божественная литургия, по окончании – Великое освящение воды.
В храме новомучеников и исповедников Церкви Русской (ул. Русская, 8) 18 января в 09.30 – Литургия, по окончании – Великое освящение воды. 16.00 – Вечерняя служба (полиелейная).
19 января в 7.30 Божественная литургия, по окончании – Великое освящение воды.
В храме святого апостола Андрея Первозванного (Корабельная набережная, ул. Петра Великого) 18 января в 09.00 – Литургия, по окончании – Великое освящение воды. 16.00 – Вечерняя служба (полиелейная).
В ночь с 18 на 19 января в 00.00 Божественная литургия, по окончании – Великое освящение воды.
19 января в 13 часов - Великое освящение воды.
Приморские храмы:
В с. Алексеевка. Храм св. прп. Тихона Калужского 18 января в 09.00 – Литургия, по окончании – Великое освящение воды. 16.00 – Вечерняя служба. 19 января в 9.00 Божественная литургия, по окончании – крестный ход к источнику святого Тихона Калужского, Великое освящение воды.
с. Спасское. В храме Вознесения Господня 18 января – Божественная литургия в 9.00. Всенощное бдение в 15.00 В конце вечерни – Великое освящение воды в храме.
19 января - Божественная литургия в 9.00 Выезд на озеро Петросянцево, молебен в 12. 00. Автобус для желающих окунуться в проруби (не для зрителей!)– в 12.00 от храма.
По традиции пройдет и освящения открытых водоемов:
В воскресенье, 18 января, в 22.00 у набережной Спортивной гавани (рядом с большим фонтаном) благочинный 1 округа иерей Димитрий Федорин совершит молебен на освящение воды в Амурском заливе.
18 января на станции Санаторная в 14 часов иерей Димтрий Брызгалов совершит молебен на освящение воды.
В Уссурийске освящения водоёма не будет - слишком тонкий лёд.
г. Спасск-Дальний, 19 января. Водосвятный молебен на озере Петросянцево в 12 часов.
Народные обычаи и церковная богослужебная практика – это разные вещи, которые далеко не всегда совпадают. В Праздник Крещения Господня главное – богослужение, водосвятный молебен, а вовсе не экстремальное купание. Окунуться в прорубь или нет – каждый решает для себя сам.
В большие православные праздники в нашем народе происходит религиозный всплеск – и это хорошо. Плохо то, некоторые считают, что весь смысл праздника во внешнем да ещё и экстремальном омовении. Некоторые всерьёз считают, что, искупавшись в крещенской иордани, они смоют с себя все грехи, накопившиеся за год. Это языческие суеверия, и ничего общего с церковным учением они не имеют. Грехи отпускаются священником в таинстве Покаяния.
ZRPRESS.RU, Владивосток.