Бесплатные эксперты будут спасать Россию от кризиса

- Необходимо заслушать чиновников, дать оценку их работе, выяснить, что они собираются делать, давать рекомендации. А то, вот, например, социальный блок правительства на днях запросил 300 млрд рублей на индексацию пенсий - по-моему этого, во-первых, не хватит. А во-вторых - возникает вопрос: за счет чего выделить эти деньги? По-моему, это нужно обсуждать, - говорит Слепак.