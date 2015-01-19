Избыток электроэнергии ОЭС Востока уходит в Сибирь и экспортируется в КНР

Потребление электроэнергии в ОЭС Востока в 2014 году увеличилось на 0,6 % по сравнению с 2013 годом.
По оперативным данным Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Востока» (ОДУ Востока), потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока в 2014 году составило 31 802,3 млн кВт•ч, что на 0,6 % больше аналогичного показателя 2013 года, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Востока.
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Востока складываются из показателей энергосистем Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области (ЕАО), а также Южно-Якутского энергорайона.
Рост электропотребления в 2014 году по сравнению с 2013 годом зафиксирован в энергосистемах Амурской области, а также Хабаровского края и ЕАО. В энергосистеме Амурской области в 2014 году потребление составило 7984,1 млн кВт•ч, что на 0,1% больше, чем в 2013 году. В энергосистеме Хабаровского края и ЕАО потребление в 2014 году составило 9606,4 млн кВт•ч, что на 2,8 % выше уровня потребления за предшествовавший год. В энергосистеме Приморского края и Южно-Якутском энергорайоне в прошлом году наблюдалось снижение потребления относительно 2013 года. В Приморской энергосистеме с января по декабрь 2014 года потребление составило 12 544,5 млн кВт•ч, а В Южно-Якутском энергорайоне – 1667,1 млн кВт•ч, что ниже уровня потребления в 2013 году на 0,3 % и 2,2 % соответственно.
Электростанции ОЭС Востока за 2014 год выработали 35 360,5 млн кВт•ч, что на 0,4 % больше, чем в 2013 году. Выработка ТЭС в этот период составила 22 866,8 млн кВт•ч (64,7 % в структуре выработки ОЭС Востока), что на 5,0 % превышает выработку ТЭС в период с января по декабрь 2013 года. Зейская и Бурейская ГЭС за 2014 год суммарно выработали 12 493,7 млн кВт•ч (35,3 % в структуре выработки ОЭС Востока), что на 7,1 % меньше, чем в предшествовавшем году.
Потребление электроэнергии в декабре 2014 года в ОЭС Востока составило 3561,8 млн кВт•ч, что на 6% больше потребления в декабре 2013 года. Увеличение потребления в декабре прошлого года по сравнению с аналогичным месяцем 2013 года зафиксировано во всех энергосистемах ОЭС Востока, за исключением Южно-Якутского энергорайона. В энергосистеме Приморского края потребление в декабре 2014 года составило 1452,6 млн кВт•ч, что на 8,7 % больше, чем в декабре предшествовавшего года. В энергосистеме Хабаровского края и ЕАО в декабре 2014 года потребление составило 1075,6 млн кВт•ч, а в энергосистеме Амурской области – 863,9 млн кВт•ч, что соответственно на 5,9 % и 3,2 % больше, чем в аналогичном месяце 2013 года. В Южно-Якутском энергорайоне потребление электроэнергии в декабре 2014 года составило 169,7 млн кВт•ч, что меньше показателя декабря 2013 года на 0,8 %.
17 декабря 2014 года энергосистема Приморского края прошла исторический максимум потребления электрической мощности: в часы утреннего максимума нагрузки при среднесуточной температуре -18,6 oС потребление мощности достигло 2 263 МВт. Предыдущий исторический максимум электропотребления в Приморской энергосистеме был зафиксирован 26 декабря 2012 года, когда максимальное потребление мощности в региональной энергосистеме составило 2 258 МВт при среднесуточной температуре -21,1 oС.
Выработка электроэнергии в декабре 2014 года составила 3856,5 млн кВт•ч, что на 4,8 % больше, чем в декабре 2013 года. Тепловые электростанции (ТЭС) в декабре 2014 года выработали 2989,1 млн кВт•ч (77,5 % в структуре выработки ОЭС Востока), а гидроэлектростанции (ГЭС) – 867,4 млн кВт•ч (22,5 % в структуре выработки ОЭС Востока). По сравнению с декабрем 2013 года выработка ТЭС увеличилась на 29,5 %, а выработка ГЭС сократилась на 36,8 %.
Избыток электроэнергии, произведенной на территории ОЭС Востока, передавался по межсистемным линиям электропередачи в ОЭС Сибири и экспортировался в КНР. За январь – декабрь 2014 года суммарный сальдо-переток из ОЭС Востока составил 3557,2 млн кВт•ч, в декабре этот показатель составил 293,6 млн кВт•ч.
Досье ZRPRESS: Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Востока» управляет режимами трех энергосистем ОЭС Востока, расположенных на территории пяти субъектов Российской Федерации: Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области, а также южной части Республики Саха (Якутия). Операционная зона ОДУ Востока охватывает субъекты федерации с площадью 4457,4 тыс. км2, в городах и населенных пунктах, расположенных на этой территории, проживают 5,2 млн человек.
ZRPRESS.RU, Владивосток.