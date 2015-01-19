Избыток электроэнергии ОЭС Востока уходит в Сибирь и экспортируется в КНР

Потребление электроэнергии в декабре 2014 года в ОЭС Востока составило 3561,8 млн кВт•ч, что на 6% больше потребления в декабре 2013 года. Увеличение потребления в декабре прошлого года по сравнению с аналогичным месяцем 2013 года зафиксировано во всех энергосистемах ОЭС Востока, за исключением Южно-Якутского энергорайона. В энергосистеме Приморского края потребление в декабре 2014 года составило 1452,6 млн кВт•ч, что на 8,7 % больше, чем в декабре предшествовавшего года. В энергосистеме Хабаровского края и ЕАО в декабре 2014 года потребление составило 1075,6 млн кВт•ч, а в энергосистеме Амурской области – 863,9 млн кВт•ч, что соответственно на 5,9 % и 3,2 % больше, чем в аналогичном месяце 2013 года. В Южно-Якутском энергорайоне потребление электроэнергии в декабре 2014 года составило 169,7 млн кВт•ч, что меньше показателя декабря 2013 года на 0,8 %.