На переселение из аварийного жилья Якутия получит больше всех в России

В 2015 году Якутия получит больше всех регионов в России на переселение из аварийного жилья – 2,155 млрд рублей, следует из материалов Фонда содействия реформированию ЖКХ, пишет РИА «Новости»-Недвижимость. В целом лимиты предоставления финансовой поддержки Фонда субъектам РФ, направляемой на переселение граждан из аварийного жилья в 2015 году, с учетом остатков неиспользованных лимитов прошлых лет составят 41,777 млрд рублей, говорится в материалах фонда. В частности, лимит Дагестана на 2015 год составит – 1,538 млрд рублей, для Кемеровской области – 1,72 млрд, Иркутской – 1,425, Амурской – 1,238, Башкортостана – 1,236, Татарстана – 1,159 млрд рублей. ZRPRESS.RU, Владивосток.