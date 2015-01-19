Ушел из жизни организатор фестиваля "Приморские струны"

Поэт, музыкант, композитор, актер, он внес огромный вклад в развитие культуры, молодежного движения и авторской песни в Приморском крае. Имя этого барда известно далеко за пределами Приморья. Сергей Булгаков - талантливый автор и потрясающий исполнитель, обладатель уникального голоса. Он был победителем Всероссийского конкурса актерской песни в Москве, лауреатом Международных музыкальных фестивалей в Санкт-Петербурге и Сан-Диего, его всегда приглашали и ждали во многих городах России.