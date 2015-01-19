Ушел из жизни организатор фестиваля "Приморские струны"

Но все, что написано и спето поэтом, музыкантом, композитором Сергеем Булгаковым, будет жить… 22 января в 11.00 во Владивостоке в Храме Успения Божией Матери состоится прощание с Сергеем Булгаковым – одним из достойнейших Граждан нашего города, яркой звездой авторской песни.
Поэт, музыкант, композитор, актер, он внес огромный вклад в развитие культуры, молодежного движения и авторской песни в Приморском крае. Имя этого барда известно далеко за пределами Приморья. Сергей Булгаков - талантливый автор и потрясающий исполнитель, обладатель уникального голоса. Он был победителем Всероссийского конкурса актерской песни в Москве, лауреатом Международных музыкальных фестивалей в Санкт-Петербурге и Сан-Диего, его всегда приглашали и ждали во многих городах России.
В середине 90-х Сергей Булгаков взял на себя ответственность за организацию межрегионального фестиваля «Приморские струны» и вывел его в число 500 лучших фестивалей планеты. Выпускник Дальневосточного института искусств, он работал в свое время режиссером Приморского радио, а в последние годы был солистом ансамблей «Кибитка» и «Джелем».
Его песни поражали силой и глубиной философского смысла. Автор книг “Легенды” и “Путь птиц”, музыкального спектакля “Сказание о граде сокровенном Китеже”, Сергей Булгаков всегда был в поиске Света и Бога и нес его людям. Он угас 14 января, в 56 лет. Умолкли струны, погасла свеча.
Похоронят Сергея Булгакова на кладбище на о. Русском.
Прощание с Сергеем Булгаковым состоится 22 января в 11.00 во Владивостоке в Храме Успения Божией Матери (ост. "Лазо").
ZRPRESS.RU, Владивосток.