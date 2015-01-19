В Голландии арбитр сломал нос футболисту

В одном из спорных эпизодов на 83 минуте игры арбитр Вим Бронсворт не усмотрел нарушения правил и сигнализировал об этом традиционным жестом, широко разведя руки в стороны. Однако судья не заметил пробегавшего в этот момент слева от него игрока "Схевенинга" Митчелла ван Гастела и угодил тому рукой точно в нос.
Как сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на РГ, футболист мгновенно рухнул на газон, после чего рефери остановил игру и вызвал бригаду медиков. Они, зафиксировав у 24-летнего игрока перелом носа, вынесли его с поля на носилках и отправили в местную больницу.
Любопытно, что по наблюдению журналистов популярной британской газеты Mirror, арбитр Вим Бронсворт не выглядел озабоченным до того момента, как понял, насколько серьезную травму нанес своим неосторожным действием.
К слову, в матче, что называется, "победила дружба". Он завершился вничью 1:1.
ZRPRESS.RU, Владивосток.