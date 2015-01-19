В Голландии арбитр сломал нос футболисту

В одном из спорных эпизодов на 83 минуте игры арбитр Вим Бронсворт не усмотрел нарушения правил и сигнализировал об этом традиционным жестом, широко разведя руки в стороны. Однако судья не заметил пробегавшего в этот момент слева от него игрока "Схевенинга" Митчелла ван Гастела и угодил тому рукой точно в нос.