В России в 2015 году может резко вырасти безработица

Безработица в России может резко вырасти в 2015 году. Число только официально зарегистрированных безработных вырастет на 650 тыс. человек, до 1,6 млн. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на представленные в правительство расчеты Минтруда.