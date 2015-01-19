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В России в 2015 году может резко вырасти безработица

19 января 2015, 09:00
Число безработных вырастет на 650 тысяч человек
Сюжет
В России

Безработица в России может резко вырасти в 2015 году. Число только официально зарегистрированных безработных вырастет на 650 тыс. человек, до 1,6 млн. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на представленные в правительство расчеты Минтруда.

Число официально зарегистрированных безработных по итогам года ожидается на уровне 1,6 млн человек. По информации чиновников, дополнительные расходы на организацию временной занятости растущего числа безработных ведомство оценило в 33,7 млрд руб.

Меры поддержки рынка труда предполагают опережающее профессиональное образование для работников, которые находятся под риском увольнения, стимулирование занятости молодежи на социальных проектах и организацию социальной занятости инвалидов. На эти цели потребуется еще около 18 млрд руб.

Представитель Минтруда переправил запрос РБК в пресс-службу правительства. «Сейчас идет серия совещаний, меры, которые на них вырабатываются, будут доложены президенту Владимиру Путину», – сказала РБК пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. По ее словам, «тогда и будут приняты решения».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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