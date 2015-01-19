Во Владивостоке рынок коммерческой недвижимости уже погрузился в кризис

Если вернуться к объемам коммерческой недвижимости Владивостока, предлагаемой к продаже, то в физобъемах, или в квадратных метрах, они почти удвоились - примерно с 34,5 тыс. кв. метров до 64,7 тыс. кв. метров. По сути, на прежнем уровне осталось предложение по торговым помещениям - около 8,6 тыс. кв. метров. Но почти в три раза - до 10,8 тыс кв. метров - увеличилось предложение по складам, почти в 7,9 раза, или до 5,5 тыс. кв. метров, - по производственным помещениям и до двух раз по офисным помещениям - около 22,8 тыс. кв. метров - и по многофункциональным центрам - около 17,2 тыс. кв. метров.