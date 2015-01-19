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Во Владивостоке рынок коммерческой недвижимости уже погрузился в кризис

20 января 2015, 01:00
Всего во Владивостоке на конец минувшего года предлагалось около 170 значимых объектов коммерческой недвижимости

Всего во Владивостоке на конец минувшего года предлагалось около 170 значимых объектов коммерческой недвижимости

Инерционность рынка недвижимости всегда отодвигает вхождение его в очередной кризис. И на этот раз исключения не произошло. Тем не менее за три последних месяца минувшего года снижение средней ставки аренды офисных помещений в основных бизнес-центрах города составило 4,52%. В целом же по Владивостоку аренда офисных помещений подешевела на 1,62%. И это лишь в рублях. Об этом пишет деловая газета "Золотой Рог".

Естественно, что в резко подорожавшей американской валюте аренда коммерческой недвижимости резко подешевела.

Директор ООО «Индустрия-Р» Сергей ДЫМЧЕНКО, оценивая ситуацию на рынке, отметил, что пока рано говорить о том, что изменение показателей рынка за этот период связано с такими макроэкономическими изменениями, как рост ключевой ставки Центробанка РФ и введение против России санкций западных стран.

За минувший квартал очень впечатляюще вырос объем предложения по продаже коммерческой недвижимости: на 60% - с 2,895 млрд рублей в 3-м квартале прошлого года до 4,636 млрд в 4-м квартале. Особенно серьезно эта тенденция проявилась в сегменте производственно-складских помещений.

По мнению аналитика, в целом рынок владивостокской коммерческой недвижимости ведет себя достаточно логично, однако он советует: делать серьезные выводы, видимо, надо будет не сегодня, а уже по итогам первого квартала этого года, когда наметившиеся тенденции проявятся однозначно. Продажа

Итак, что же касается несерьезных выводов, то их можно сделать уже и сегодня.

Если вернуться к объемам коммерческой недвижимости Владивостока, предлагаемой к продаже, то в физобъемах, или в квадратных метрах, они почти удвоились - примерно с 34,5 тыс. кв. метров до 64,7 тыс. кв. метров. По сути, на прежнем уровне осталось предложение по торговым помещениям - около 8,6 тыс. кв. метров. Но почти в три раза - до 10,8 тыс кв. метров - увеличилось предложение по складам, почти в 7,9 раза, или до 5,5 тыс. кв. метров, - по производственным помещениям и до двух раз по офисным помещениям - около 22,8 тыс. кв. метров - и по многофункциональным центрам - около 17,2 тыс. кв. метров.

Безусловно, рост предложения продаж - это результат не только ввода инвесторами и строителями новых объектов коммерческой недвижимости, но и высвобождения части помещений в имеющихся объектах в связи с сокращением или прекращением деятельности арендаторов. Вероятно, больше стало собственников, желающих избавиться от теряющих арендную доходность объектов.

Всего по городу на конец минувшего года предлагалось около 170 значимых объектов коммерческой недвижимости: 64 офисных, 55 многофункциональных, 37 торговых, 8 складских и 6 производственных.

В 4-м квартале прошлого года средняя цена предложения на офисные помещения во Владивостоке повысилась по сравнению с предыдущим кварталом на 5% и составила 88 490 рублей за 1 кв. метр. Соответственно, предложение на средний квадрат торговых помещений подорожало на 19,3%, до 118 656 рублей, на квадрат нежилых МФК - на 0,58%, или до 78 083 рублей, на складские помещения - на 72,24% или до 30 771 рублей, и на производственные - на 46,94%, или до 77 007 рублей.

Безусловно, когда цена предложения на производственные помещения буквально сравнялась с ценой помещений в многофункциональных комплексах, потенциальный покупатель невольно призадумался о том, что предпочтительнее. Вероятно, что и значительное повышение цен на складские помещения ему тоже еще требуется переварить. Аренда

Рост предложения аренды коммерческих зданий и помещений больно ударил по арендодателям. Их затраты продолжили рост, а ужесточающаяся конкуренция заставляла либо не пересматривать ставки, либо даже немного снижать их. Среднее значение ставки аренды в офисных зданиях уменьшилось с 978 рублей за 1 кв. метр в месяц в 3-м квартале прошлого года до 934 рублей в 4-м, а в целом по предлагаемым офисным помещениям - с 883 до 868 рублей. Средний коэффициент вариации ставок аренды офисных помещений по офисному зданию составил 28%.

Наименьшей в офисных зданиях была ставка в 500 рублей за 1 кв. метр в месяц в новом бизнес-центре на ул. Крылова, 58, чуть выше ставка на ул. Нерчинской,10 - 545 рублей. Средние ставки по ведущим офисным центрам города были, соответственно, около 900-1000 рублей, а верхние - 1500-1800 рублей.

Среднее значение ставки аренды в торговых центрах в 4-м квартале 2014 года составило 1 632 рублей за 1 кв. метр в месяц, а в целом по Владивостоку - 1 286 рублей. Уменьшение средней ставки составило около 1,9%. По объемам предложения аренды таких помещений лидируют: центр города - 19%, район Второй Речки - 12% и 100-летие - 11%.

Сегодня самая дорогая аренда торговых помещений во Владивостоке предлагается в ТЦ «Центральный» - до 7 тыс. рублей за кв. метр в месяц, но есть и по 3 тыс. 650 рублей. Притом что по другим престижным торговым центрам она значительно меньше. Например, ТЦ «Игнат» на ул. Комсомольской сейчас предлагает помещения по 3 тыс. рублей за квадрат. В основном предложения аренды торговых помещений держатся около отметки в 1 тыс. рублей за 1 кв. метр в месяц, а минимальные ставки - 500-600 рублей.

Разнонаправленно в конце минувшего года изменялись размеры ставок по иным сегментам рынка аренды коммерческих зданий и помещений. Однако эти изменения пока нельзя называть кардинальными.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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