Заморозку пенсионных накоплений могут отложить до 2018 года

План предусматривает продление заморозки накопительной части пенсионной системы, заканчивающейся в этом году, на 2016-2018 годы, что позволит сэкономить 37 миллиардов рублей в 2016 году, 165 миллиардов — в 2017-м и 220 миллиардов — в 2018 году. При этом Минэкономразвития предлагает вернуться к дискуссии по старым инициативам Минфина: увеличение пенсионного возраста и невыплата части пенсии работающим пенсионерам. Этот вопрос предлагается обсудить в первом квартале 2015 года.