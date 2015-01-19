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Жители Благовещенска засняли падение метеорита

19 января 2015, 22:22
Никакой официальной информации о небесном объекте пока не поступало

Фотоснимки загадочного предмета и видеозаписи его полета наполнили соцсети. Жители города Благовещенск считают, что видели метеорит.

Как сообщает газета "Золотой Рог" со ссылкой на записи очевидцев в соцсетях, светящийся предмет пролетел по небу между 6 и 7 часами утра. После нескольких секунд полета предмет взорвался: сверкнула вспышка, а через несколько минут долетел и звук резкого хлопка. Белый след после взрыва висел в небе еще несколько часов.

Видео падения метеорита: http://instagram.com/p/x-Iij4KvXl/?modal=true&utm_source=partner&utm_medium=embed&utm_campaign=video

Никакой официальной информации о небесном объекте пока не поступало.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Дальний Восток#Общество
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