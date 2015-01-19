Жители Благовещенска засняли падение метеорита

Как сообщает газета "Золотой Рог" со ссылкой на записи очевидцев в соцсетях, светящийся предмет пролетел по небу между 6 и 7 часами утра. После нескольких секунд полета предмет взорвался: сверкнула вспышка, а через несколько минут долетел и звук резкого хлопка. Белый след после взрыва висел в небе еще несколько часов.