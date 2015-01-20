"Балтийский банк" закроет неэффективный филиал в Хабаровске

«Анализ работы «Балтийского банка» подтвердил, что офисы, которые открывались под вывеской банка на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале, неэффективны. Банк там никому не известен и нужно прилагать титанические усилия, чтобы привлекать клиентов и обеспечивать прибыльную работу этих региональных подразделений. Они приносят ежегодно около 400 млн рублей убытков», - пояснил Шевченко.