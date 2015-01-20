"Балтийский банк" закроет неэффективный филиал в Хабаровске

«Балтийский банк» закроет филиалы в Перми, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске из-за больших убытков, сообщил ТАСС президент-председатель правления банка Сергей ШЕВЧЕНКО.
«Анализ работы «Балтийского банка» подтвердил, что офисы, которые открывались под вывеской банка на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале, неэффективны. Банк там никому не известен и нужно прилагать титанические усилия, чтобы привлекать клиентов и обеспечивать прибыльную работу этих региональных подразделений. Они приносят ежегодно около 400 млн рублей убытков», - пояснил Шевченко.
По его словам, «клиенты «Балтийского банка» в Перми, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске смогут перейти на обслуживание в отделения Альфа-Банка, при досрочном расторжении вклада перевод средств в Альфа-Банк произойдет без потери процентов».
«Думаю, до весны всех клиентов в Сибири и Дальнем Востоке переведем в Альфа-Банк», - добавил Шевченко. Он также отметил, что в течение ближайших пяти лет «Балтийский банк» намерен полностью объединиться с Альфа-Банком.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.