Губернатор Приморья заехал в отель

Отметим, сегодня с инвесторами игорной зоны «Приморье» подписаны инвестиционные договоры на сумму 1,4 миллиарда долларов США. Это ООО «Первая игровая компания Востока» (совместно с Melco International Development Limited), Naga Corp Ltd, ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим». А в ближайшее время договор на сумму инвестиций 249 миллионов долларов США также намерена подписать компания «Роял Тайм». Как сообщил ее генеральный директор Рашид Таймасов, компания планирует в феврале представить концепцию проекта гостиницы на 520 номеров и 3200 игровых автоматов и начать строительство в мае этого года.