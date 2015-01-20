Хабаровский край одобрил повышение возраста для продажи алкоголя до 21 года

- Мы предложили регионам ввести регулирующие меры самостоятельно, не дожидаясь принятия федерального закона. Законодательство позволяет им вводить дополнительные регулирующие меры, в частности сокращать время продажи алкоголя. В принципе, ограничения прав по возрасту для нашей страны не новы - например, депутатом можно стать только с 21 года, президентом можно стать только с 35 лет, - говорит Хамзаев.