Хабаровский край одобрил повышение возраста для продажи алкоголя до 21 года

В семи регионах России намерены повысить минимальный возраст для продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Об этом региональные органы власти сообщили в письмах в Общественную палату (ОП) РФ, ранее разославшую в регионы рекомендации ввести такую меру. На Дальнем Востоке о поддержке «закона 21» заявили власти Хабаровского и Камчатского краев.
Как сообщил «Известиям» член комиссии ОП по охране здоровья, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан ХАМЗАЕВ, для этих регионов вскоре будут сформулированы рекомендации по разработке соответствующих законопроектов.
Ранее во все регионы были разосланы письма ОП с предложением «рассмотреть возможность принятия законов субъектов Российской Федерации, направленных на полный запрет реализации алкогольных напитков лицам, не достигшим 21-летнего возраста». Сделать это предлагалось «в рамках реализации госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма». Представители ОП особо подчеркивали, что «молодежь в возрасте 18-20 лет находится в группе наибольшего алкогольного риска».
- Мы предложили регионам ввести регулирующие меры самостоятельно, не дожидаясь принятия федерального закона. Законодательство позволяет им вводить дополнительные регулирующие меры, в частности сокращать время продажи алкоголя. В принципе, ограничения прав по возрасту для нашей страны не новы - например, депутатом можно стать только с 21 года, президентом можно стать только с 35 лет, - говорит Хамзаев.
Заметим, согласно ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта», региональные власти «вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции» (ч. 5 ст. 16).
Cопредседатель Российской коалиции за контроль над алкоголем Дарья ХАЛТУРИНА отметила, что регионы, проявившие готовность ввести ограничения, не являются лидерами по количеству потребления алкоголя населением.
Наибольшую прибыль от продажи крепкого алкоголя в стране получили Московская область (7,6 млрд рублей), Республика Татарстан (5,4 млрд рублей), город Санкт-Петербург (3,1 млрд рублей).
В Хабаровском крае, одобрившем повышение возраста для продажи выпивки, считают, что ситуация с алкоголем в регионе «стабильная».
- Статистику мы не ведем. Но ситуация особо не отличается от среднероссийской. Мы инженерный регион, не депрессивный. У нас, между прочим, «Суперджеты» собирают, так что слишком много тут не попьешь, - сказали «Известиям» в правительстве Хабаровского края.
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенному по заказу Общественной палаты РФ, предложение повысить минимальный возраст для продажи алкоголя в России поддерживают большинство россиян - 79%. В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек из 130 населенных пунктов и 42 российских регионов.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.