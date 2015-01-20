Мэрия Владивостока продаст 20 городских объектов

- Могу сказать, что продается абсолютно все. Недвижимость находит себе применение в любом случае – пусть с разным сроком окупаемости, но бесполезной она никогда не будет, особенно в руках того, кто умеет работать. Конечно, наиболее востребованы объекты, расположенные ближе к центру города, находящиеся в удовлетворительном состоянии, пригодные к применению под торговые цели или размещение офиса. Если говорить о площади, то к большим, дорогим помещениям интерес проявляет ограниченный круг покупателей. Предприниматели больше расположены к приобретению объектов площадью до 100 кв. м или чуть больше этой величины.