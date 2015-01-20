На еще не розданную дальневосточникам землю, уже вводят ограничения

Кроме того, потребуется проработать механизм изъятия земель в случае их неиспользования в течение определенного срока», – сказала помощник главы Минэкономразвития РФ Елена ЛАШКИНА. По ее словам, предложение Трутнева «будет в целом способствовать развитию экономики Дальнего Востока, вовлечению в хозяйственный оборот новых земель, а также развитию человеческого потенциала».