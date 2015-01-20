На Сахалине появился клон путинского ОНФ

Региональные политики за счет симпатий электората к «фронтовикам» пытаются увеличить собственную популярность
В регионах стали появляться клоны «Общероссийского народного фронта». Известны уже несколько случаев, когда в субъектах федерации наряду с официальным отделением ОНФ появляется его клон - например, в Сахалинской, Иркутской и Новосибирской областях. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».
Так, в декабре 2014 года на Сахалине после проведения учредительной конференции организовано новое общественное объединение - «Народный фронт Сахалина». Новую организацию создал скандально известный в регионе бизнесмен Александр Кузнецов. С ним в Южно-Сахалинске судятся местные жители из-за того, что он продал им под застройку земли сельхозназначения и граждане не могут легализовать построенное жилье. Между тем, по информации СМИ, предприимчивый Александр Кузнецов не видит проблемы в похожести названия, он не собирается регистрировать «Народный фронт Сахалина» в Минюсте, так как якобы намерен работать только на региональном уровне и потому с общероссийским «Фронтом» никак не пересекается.
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев знаком с ситуацией, связанной с появлением двойника ОНФ на Сахалине. По его мнению, «Народный фронт Сахалина» был создан не из «хороших побуждений», а для достижения меркантильных целей ряда местных деятелей, не попавших в официальный ОНФ.
- В свое время там ОНФ формировался не без проблем. Взяли в него далеко не всех желающих. То есть была группа людей, не попавшая в ОНФ, которая решила без регистрации создать собственную общественную организацию, - рассказал «Известиям» эксперт.
По мнению Константина Калачева, сделано это было для того, чтобы конвертировать общественную активность во что-то иное, необходимое для решения своих вопросов и получения преференций.
- Насколько мне известно, они уже выходили с предложениями о сотрудничестве на региональные органы власти. Я думаю, что такие же предложения поступали в муниципальные органы. Это тот вариант, когда люди, не имея федерального мандата, исключительно на собственном кураже и наглости пытаются воздействовать на власть с целью решения своих вопросов, - пояснил политолог, добавив, что подобные спекуляции могут повторяться и в других местах.
Два года назад «Известия» уже писали о подобных случаях. Так, например, в Якутии в 2013 году на кресло депутата местного парламента претендовал Андрей Федотов, лидер «Народного фронта Республики Саха» - организации, не имеющей никакого отношения к ОНФ.
Эксперты отмечают, что появление клонов говорит об успешности организации, а также о возможной политической конкуренции в регионах. Большинство из них уверены, что это связано с предвыборной активностью, но полагают, что политического вреда ОНФ его копии нанести не смогут.
В самом ОНФ заявили, что знают обо всех подобных случаях создания клонов. Глава исполкома «Общероссийского народного фронта» Алексей Анисимов связывает это с возросшей ролью ОНФ.
- Многие хотят попиариться на чужих успехах, это очевидно, - пояснил он.
По мнению главы исполкома, у этого явления есть и другой аспект, который также важно отметить.
- Есть регионы, где местные элиты недовольны тем, что им не удалось подмять под себя отделения ОНФ. И власти создают структуры, похожие на «Народный фронт», - добавил он. Тем не менее Алексей Анисимов уверен, что «люди сами разберутся, кто за какой Интернационал».
Президент Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский подтвердил, что попытки создавать такие клоны есть и они не единичны. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что бренд ОНФ достаточно силен и образ «Народного фронта» является привлекательным. Он также отметил, что создание клонов часто является попытками местных властей или иных групп влияния давить на ОНФ, особенно когда фронтовики не соглашаются закрывать глаза на какие-то проблемы, критикуют власть.
- Иногда клоны появляются от обиды - их пытаются делать те, кто не смог проникнуть в ОНФ или использовать «Народный фронт» в своих целях, - считает Бадовский.
Эксперт также отметил, что вреда от клонов всё же немного.
- Как правило, в случае с такими клонами дальше заявлений о создании чего-то дело не идет, реальной работой они не занимаются, - пояснил он.
Дмитрий Бадовский уверен, что работать реально такие липовые «фронты» не начинают и не собираются, потому и люди к ним не идут.
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин полагает, что двойники могут создаваться с двумя целями.
- Это предвыборная технология, когда за основу берутся многообещающие проекты. Как правило, подобные двойники создаются с двумя целями. Первая, чисто мошенническая, - попытка стать спойлером, чтобы потом получить за это деньги или иные преференции. Либо это попытка самостийного движения, у которого есть надежда в дальнейшем присоединиться к материнской организации из хороших побуждений и без злого умысла, - рассказал эксперт, добавив, что появление клонов ОНФ вряд ли станет массовым явлением.
Директор Института приоритетных региональных проектов Николай Миронов также отметил, что существует только один ОНФ и непонятно, на что рассчитывают те, кто создает эти клоны.
- ОНФ становится реальной политической силой. Федеральным центром была четко позиционирована важная роль «Фронта» в будущих избирательных кампаниях, в том числе и думской. По линии ОНФ формируется кадровый состав, - подчеркнул он.
О клонах ОНФ впервые заговорили уже на этапе появления «Народного фронта» в 2011 году. Тогда Владимир Путин назвал тех, кто пытается их создавать, «повторюшками».
ZRPRESS.RU, Владивосток.