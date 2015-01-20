На Сахалине появился клон путинского ОНФ

Так, в декабре 2014 года на Сахалине после проведения учредительной конференции организовано новое общественное объединение - «Народный фронт Сахалина». Новую организацию создал скандально известный в регионе бизнесмен Александр Кузнецов. С ним в Южно-Сахалинске судятся местные жители из-за того, что он продал им под застройку земли сельхозназначения и граждане не могут легализовать построенное жилье. Между тем, по информации СМИ, предприимчивый Александр Кузнецов не видит проблемы в похожести названия, он не собирается регистрировать «Народный фронт Сахалина» в Минюсте, так как якобы намерен работать только на региональном уровне и потому с общероссийским «Фронтом» никак не пересекается.