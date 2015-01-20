Новые железнодорожные тарифы сделают Дальний Восток еще более дальним

Конечно, цены могут поднять как продавцы-покупатели, так и логисты, - говорит далее Сергей Пестерев. – Необходимо учитывать интерес всех сторон, и это прерогатива государства. В Японии, например, транспортная компания не может иметь прибыль существенно больше 3%, потому что она не создает никакой продукции. Морской флот или железная дорога не создают продукции. Поэтому, чтобы страна развивалась, а ее цены были конкурентные, тарифы таких компаний в Японии определяются на уровне выживания. Между тем посмотрите, какие зарплаты на нашей железной дороге, в том числе у совета директоров, притом что в стране экономический спад. Если железная дорога в очередной раз поднимет тарифы, она окончательно убьет идею международных перевозок по Транссибу. Эта мера идет в противовес с обращением президента страны о временном прекращении роста цен. И без того падение