Новые железнодорожные тарифы сделают Дальний Восток еще более дальним

Нововведения "Российских железных дорог" приведут к подорожанию импорта и нанесут сильный удар по малому и среднему бизнесу
Вслед за недавним повышением железнодорожных тарифов, ОАО «РЖД» повышает и стоимость отправки контейнерных поездов с Дальнего Востока. Об этом на совещании с представителями компаний-участников рынка грузоперевозок сообщил руководитель дальневосточного Центра фирменного транспортного обслуживания Российских железных дорог Максим БЕЛОУСОВ, пишет газета "Золотой Рог".
По его словам, в руководстве РЖД было принято решение обязать всех участников заключить договоры на движение поезда по расписанию стоимостью 65 тысяч рублей, чтобы «зарабатывать реально те деньги, которые РЖД должно получать». По условиям этого договора, за эти деньги РЖД обязуются оказывать «повышенное внимание» движущемуся контейнерному поезду. Мы не одни на рынке
Сегодня контейнерные поезда - главный способ доставки российской рыбопродукции и товаров народного потребления из КНР в центральные регионы России. Эксперты высказывают опасение, что с ростом тарифов на железнодорожные перевозки компании, занятые импортом, станут отправлять товары в обход дальневосточных портов и Транссиба, а стоимость дальневосточной рыбы в европейской части России существенно вырастет.
Доцент Института экономики и управления на транспорте Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского Сергей ПЕСТЕРЕВ считает эти выводы небезосновательными.
- Существует четыре конкурирующих пути перевозки грузов в европейскую часть России и в Европу из портов Дальнего Востока: первый - по Транссибу, второй - через Суэцкий канал, третий – «великий шелковый путь», по железной дороге вообще мимо нас через корейский Пусан и Китай и перспективный, но пока теоретический Северный морской путь, - говорит Сергей Пестерев. – Грузоотравители и грузополучатели просчитывают логистику и ставку на перевозку от двери до двери. Причем они ориентируются не только на российскую клиентуру, которая занимается перевозкой той же рыбы. В настоящее время очень много российских компаний, связанных с иностранным капиталом.
Конечно, цены могут поднять как продавцы-покупатели, так и логисты, - говорит далее Сергей Пестерев. – Необходимо учитывать интерес всех сторон, и это прерогатива государства. В Японии, например, транспортная компания не может иметь прибыль существенно больше 3%, потому что она не создает никакой продукции. Морской флот или железная дорога не создают продукции. Поэтому, чтобы страна развивалась, а ее цены были конкурентные, тарифы таких компаний в Японии определяются на уровне выживания. Между тем посмотрите, какие зарплаты на нашей железной дороге, в том числе у совета директоров, притом что в стране экономический спад. Если железная дорога в очередной раз поднимет тарифы, она окончательно убьет идею международных перевозок по Транссибу. Эта мера идет в противовес с обращением президента страны о временном прекращении роста цен. И без того падение
Последние два года в РЖД наблюдается падение грузооборота с Дальнего Востока. Решать проблему обратной загрузки Транссиба планировалось за счет импорта, в первую очередь из КНР. Однако, из-за падения курса рубля, начиная с октября прошлого года импорт стал сокращаться и в результате по итогам года снизился, по данным дальневосточных стивидорных компаний, на 25%. Компании-участники рынка уверены, что нововведения РЖД приведут к дальнейшему падению объемов перевозки. Они недовольны и штрафными санкциями, которые РЖД прописывают в новых типовых договорах для себя и для своих клиентов, считая их неравнозначными. Так, РЖД предлагают штрафовать компанию - отправителя поезда за задержку на 1 час, тогда как сами будут нести ответственность лишь в случае, если время перевозки, предусмотренное расписанием, превысит 24 часа.
Руководитель ЦФТО по Дальнему Востоку Максим Белоусов признал, что отдает себе отчет в том, что сейчас крайне неудачный момент для введения новых условий отправки грузов. Однако, по его словам, решение принято высшим руководством РЖД и пересмотру не подлежит. За все заплатит клиент
Ряд перевозчиков после 10% роста тарифа РЖД пошли на то, чтобы не повышать стоимость услуг для своих клиентов, т. е. взяли эти расходы на себя. Новые требования РЖД приведут к новым издержкам, которые в результате лягут на клиентов, считают они.
«РЖД стоит сделать схему формирования услуги и оценку ее стоимости более прозрачной и ответственной, - сказал в комментарии «ЗР» представитель одной из дальневосточных стивидорных компаний. – Пока же мы этого стремления не видим. Мы считаем стоимость оказываемой РЖД услуги завышенной и не видим никакой заложенной с ее стороны функции в виде отслеживания прохождения груза». В результате действий РЖД пострадает вся логистическая цепочка, пострадает отрасль, которая является системообразующей для Дальнего Востока, где задействована большая доля малого и среднего бизнеса.
Позиция РЖД в отношении тарифов на контейнерные поезда не согласуется с программой развития скоростных контейнерных перевозок, включением Транссиба в международные логистические маршруты при условии выполнения РЖД сроков, считает Сергей Пестерев.
- Россия может зарабатывать около $50 млрд в год только на перевозках транзитных грузов. Мы же практически убили транзит. Еще 15 лет назад транзитный грузопоток с дальневосточных портов был значительным. Тогда ставки железнодорожного тарифа на перевозку одного 20-футового стандартного контейнера от портов Дальнего Востока до Финляндии были всего около $300. Сейчас эта сумма на порядок выше.
Газета готова продолжить тему и обнародовать другие мнения по данному вопросу.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.