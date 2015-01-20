ОНФ в Приморском крае берет на контроль выплаты социальных пособий для детей из многодетных семей

ОНФ в Приморском крае берет на контроль денежные выплаты многодетным семьям, которые ежемесячно выплачиваются на третьего и последующих детей, рожденных начиная с 1 января 2013 года, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе ОНФ. В Приморском крае такая выплата на одного ребенка в настоящее время составляет 10952 рубля ежемесячно.
Как установили активисты ОНФ, по состоянию на середину января 2015 года многие семьи в Приморском крае не получили положенные по закону социальные выплаты на третьего и последующего детей за декабрь 2014 года и январь 2015 года. Данная проблема характерна для жителей большинства муниципальных образований региона. Отсутствие выплат негативно влияет на семейные бюджеты многодетных семей Приморья, многие из которых не имеют высоких доходов и социальные выплаты в их семейных бюджетах составляют существенную долю, особенно в сельских районах Приморья, где уровень реальных доходов населения существенно ниже, чем в городах.
Как сообщил член Приморского регионального штаба ОНФ, руководитель рабочей группы «Социальная справедливость» Дмитрий Поташев, основной целью мониторинга является общий контроль за ситуацией и обеспечение скорейшей её нормализации, оперативное осуществление выплат многодетным семьям и исключение повторения подобных проблемных ситуаций впредь. «Дополнительным негативным фактором является то, что сейчас, в период кризиса, реальные доходы населения падают, а на дворе – зима, когда приморские семьи несут максимальные затраты на текущее обеспечение своих нужд», - сообщил Дмитрий Поташев.
Приморский региональный штаб ОНФ уже запросил в органах власти Приморского края сведения о ежемесячных денежных выплатах, также активисты ОНФ собирают информацию среди населения и в органах социальной защиты.
ОНФ держит данную проблему на контроле и намерен добиваться соответствующих решений от региональных органов власти.
ZRPRESS.RU, Владивосток.