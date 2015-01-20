ОНФ в Приморском крае берет на контроль выплаты социальных пособий для детей из многодетных семей

Как установили активисты ОНФ, по состоянию на середину января 2015 года многие семьи в Приморском крае не получили положенные по закону социальные выплаты на третьего и последующего детей за декабрь 2014 года и январь 2015 года. Данная проблема характерна для жителей большинства муниципальных образований региона. Отсутствие выплат негативно влияет на семейные бюджеты многодетных семей Приморья, многие из которых не имеют высоких доходов и социальные выплаты в их семейных бюджетах составляют существенную долю, особенно в сельских районах Приморья, где уровень реальных доходов населения существенно ниже, чем в городах.