Осадки в большинстве краев и областей Дальнего Востока маловероятны

К концу недели ожидается небольшое потепление в ХАБАРОВСКЕ. Пока же днем в столице соседнего края температура не превышает 12-17 градусов мороза. В ночные часы столбик на шкале термометра в городе на Амуре опускается до отметок 17-22 ниже нуля. Осадков в ближайшую неделю не ожидается.