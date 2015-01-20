Приморские банки из-за угрозы ужесточения западных санкций активно внедряют азиатский пластик

После введения санкций со стороны Запада в отношении России из-за присоединения Крыма весной 2014 года международные платежные системы Visa и MasterCard отказались обслуживать карты клиентов ряда российских банков. После этого российские власти поставили вопрос о создании Национальной платежной системы, которая смогла бы обеспечивать бесперебойые расчеты по картам российских граждан. После консультаций с Банком России было принято решение о создании Национальной системы платежных карт (НСПК). В июне прошлого года зампред ЦБ Татьяна ЧУГУНОВА сказала, что создаваемая НСПК сможет работать в кобрэндинге с четырьмя платежными системами: китайской UnionPay, японской JCB и международными Visa и MasterCard.