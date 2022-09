Приморские банки из-за угрозы ужесточения западных санкций активно внедряют азиатский пластик

В октябре Банк России внес в реестр операторов платежной системы информацию об ООО «Джей Си Би Интернэшнл (Евразия)» в качестве оператора платежной системы JCB. Расчетным центром платежной системы является Альфа-Банк, платежным клиринговым центром - «Джей Си Би Интернэшнл (Евразия)», операционным центром - зарегистрированная в Токио JCB International Co. Компания UnionPay International Co. (Ltd) была создана в 2002 году в Шанхае. Сеть обслуживания карт UnionPay включает более 1,8 млн устройств (банкоматов) и более 23 млн торгово-сервисных предприятий во всем мире. Карты UnionPay обслуживаются в 140 странах мира, в настоящее время участниками платежной системы эмитировано 4,5 млрд карт.