Приморские банки из-за угрозы ужесточения западных санкций активно внедряют азиатский пластик

На фоне санкций активизируется сотрудничество с китайской платежной системой UnionPay и японской JCB, пишет газета "Золотой Рог".
Российские банки активизировали сотрудничество с азиатскими платежными системами после того, как основные игроки на рынке платежей - Visa и MasterCard - перестали обслуживать карты СМП банка и банка «Россия», подпавших под санкции США. В ноябре прошлого года Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) и японская JCB International подписали соглашение об осуществлении банком эквайринга карт JCB, а на прошлой неделе банк «Восточный экспресс» объявил о начале эмиссий карт китайской платежной системы UnionPay. На очереди Примсоцбанк, проявляющий интерес к обеим системам, пишет газета "Золотой Рог".
Банк России планирует в мае 2015 года завершить работу над своей системой передачи финансовых сообщений. Система дает возможность передачи файлов и форматов SWIFT как по внутрироссийским операциям, так и по трансграничным операциям.
Российские власти хотят обезопасить банки от возможных проблем в случае отключения системы международных расчетов SWIFT. Европарламент в сентябре призвал страны ЕС быть готовыми ввести новые ограничительные меры, в том числе отключить Россию от системы SWIFT. Впрочем, сама компания заявила, что не собирается отключать Россию от своих сервисов.
После введения санкций со стороны Запада в отношении России из-за присоединения Крыма весной 2014 года международные платежные системы Visa и MasterCard отказались обслуживать карты клиентов ряда российских банков. После этого российские власти поставили вопрос о создании Национальной платежной системы, которая смогла бы обеспечивать бесперебойые расчеты по картам российских граждан. После консультаций с Банком России было принято решение о создании Национальной системы платежных карт (НСПК). В июне прошлого года зампред ЦБ Татьяна ЧУГУНОВА сказала, что создаваемая НСПК сможет работать в кобрэндинге с четырьмя платежными системами: китайской UnionPay, японской JCB и международными Visa и MasterCard.
Одной из возможностей для российских банков стало сотрудничество с китайской платежной системой UnionPay, которая была зарегистрирована в России год назад, а также с JCB - крупнейшей в Японии и одной из ведущих платежных систем мира.
Банк «Восточный экспресс» одним из первых начал эмиссию карт китайской платежной системы UnionPay. «Восточный экспресс» и UnionPay начали сотрудничество в 2012 году, когда держатели карт UnionPay получили возможность пользоваться сетью банкоматов банка. В апреле 2014 года «Восточный экспресс» подписал соглашение об эмиссии UnionPay, став первым банком в России, начавшим выпуск кредитных карт этой системы. В настоящее время банк завершил тестирование карты и приступил к реализации плана по массовой эмиссии карт UnionPay.
Карты UnionPay «Восточного экспресса» выпускаются в рублях с кредитным лимитом до 300 тыс. рублей, могут быть именными и неименными картами мгновенной выдачи. Срок действия карты - 2 года.
АТБ и японская JCB International в ноябре прошлого года подписаали соглашение об осуществлении банком эквайринга карт JCB. Банк планирует начать прием карт JCB в торгово-сервисных предприятиях и предприятиях дистанционного обслуживания в Интернете со второго квартала 2015 года.
«Сотрудничество с JCB мы рассматриваем как своевременное и предоставляющее хорошие возможности для расширения предложения торгово-сервисных предприятий и обеспечения новых каналов продаж», - цитирует пресс-служба директора АТБ Максима Балабанова.
В октябре Банк России внес в реестр операторов платежной системы информацию об ООО «Джей Си Би Интернэшнл (Евразия)» в качестве оператора платежной системы JCB. Расчетным центром платежной системы является Альфа-Банк, платежным клиринговым центром - «Джей Си Би Интернэшнл (Евразия)», операционным центром - зарегистрированная в Токио JCB International Co. Компания UnionPay International Co. (Ltd) была создана в 2002 году в Шанхае. Сеть обслуживания карт UnionPay включает более 1,8 млн устройств (банкоматов) и более 23 млн торгово-сервисных предприятий во всем мире. Карты UnionPay обслуживаются в 140 странах мира, в настоящее время участниками платежной системы эмитировано 4,5 млрд карт.
В Примсоцбанке «ЗР» заявили, что с JCB в настоящее время ведутся активные переговоры о возможности сотрудничества. А вот по UnionPay уже принято решение, в планах банка в ближайшее время вступить в платежную систему в качестве принципиального члена и организовать выпуск карт в банке в 3 квартале 2015 года.
«На наш взгляд это направление востребовано и имеет большие перспективы развития. Это обусловлено следующими факторами: территориальная близость АТР, широкая сеть обслуживания. В Китае, например, достаточно сложно безналично расплатиться привычными картами MasterCard и Visa, а вот UnionPay - почти в каждой торговой точке, возможность рассчитываться в региональных национальных валютах без лишней конвертации в доллары США. Азиатcкие карты интересны туристам, посещающим Китай, Гонконг, Макао, Санья и другие страны Юго-Восточной Азии, бизнесменам по тем же направлениям (закуп товара, командировочные расходы), а также клиентам, закупающим товары на китайских интернет-площадках типа TaoBao, и российским студентам, обучающимся в азиатских вузах, прежде всего китайских», - пояснил начальник Управления кредитования малого бизнеса Примсоцбанка Алексей ПАСТУХОВ.
«На наш взгляд, данное направление будет востребовано именно в Приморском крае и на Дальнем Востоке, с учетом экономико-географических особенностей нашего региона, активных связей со странами Азии, причем как физических, так и юридических лиц. В этой связи банку «Приморье» также было бы интересно развивать данное направление работы», - сообщила «ЗР» руководитель службы PR банка «Приморье» Лия ХАБАРОВА.
По мнению начальника управления пластиковых карт банка «Открытие» Юрия БОЖОРА, перспективы сотрудничества банков с JCB зависят, прежде всего, от рынка и внешнеполитической ситуации, и в частности от того, будут ужесточены западные санкции или нет.
«Если платежные системы продолжат создавать для банков ситуации, в которых невозможно качественно обслужить клиентов, то у банков не будет иного выбора кроме поиска альтернативных поставщиков услуг», - приводит его мнение газета "Золотой Рог".
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.