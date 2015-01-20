zr.media
ГлавноеВсе новости

Приморским компаниям предлагают полный сервис лабораторного оборудования

20 января 2015, 18:05
Интенсивная эксплуатация оборудования приводит к его износу и старению. Со временем даже идеально собранное оборудование может выйти из строя, что может привести к его простою и, как следствие, потере времени и финансов.

Интенсивная эксплуатация оборудования приводит к его износу и старению. Со временем даже идеально собранное оборудование может выйти из строя, что может привести к его простою и, как следствие, потере времени и финансов. Поэтому возникает необходимость в сервисном обслуживании и в ремонте или замене отдельных блоков оборудования.

Компания «Октан-тест» предлагает услуги по сервису и ремонту всего спектра оборудования, представленного на ее сайте. Квалификация инженеров компании позволяет проводить сервис и ремонт оборудования, приобретенного у других поставщиков.

«Октан-тест» может осуществлять обслуживание вашего оборудования на всей территории Российской Федерации. Сервис, предоставляемый компанией «Октан-тест», позволяет своевременно заказывать плановое обслуживание лабораторных приборов, что значительно снизит вероятность выхода приборов из строя, а также позволит спланировать бюджет лаборатории на ремонт оборудования. ООО «Октан-тест» предоставляет своим партнерам квалифицированные консультации и гарантирует, что приборы настроены и эксплуатируются в соответствии с требованиями производителя.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Приморье#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56