Приморским компаниям предлагают полный сервис лабораторного оборудования

Интенсивная эксплуатация оборудования приводит к его износу и старению. Со временем даже идеально собранное оборудование может выйти из строя, что может привести к его простою и, как следствие, потере времени и финансов. Поэтому возникает необходимость в сервисном обслуживании и в ремонте или замене отдельных блоков оборудования.
Компания «Октан-тест» предлагает услуги по сервису и ремонту всего спектра оборудования, представленного на ее сайте. Квалификация инженеров компании позволяет проводить сервис и ремонт оборудования, приобретенного у других поставщиков.
«Октан-тест» может осуществлять обслуживание вашего оборудования на всей территории Российской Федерации. Сервис, предоставляемый компанией «Октан-тест», позволяет своевременно заказывать плановое обслуживание лабораторных приборов, что значительно снизит вероятность выхода приборов из строя, а также позволит спланировать бюджет лаборатории на ремонт оборудования. ООО «Октан-тест» предоставляет своим партнерам квалифицированные консультации и гарантирует, что приборы настроены и эксплуатируются в соответствии с требованиями производителя.
ZRPRESS.RU, Владивосток.