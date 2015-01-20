Приморским компаниям предлагают полный сервис лабораторного оборудования

Интенсивная эксплуатация оборудования приводит к его износу и старению. Со временем даже идеально собранное оборудование может выйти из строя, что может привести к его простою и, как следствие, потере времени и финансов. Поэтому возникает необходимость в сервисном обслуживании и в ремонте или замене отдельных блоков оборудования.