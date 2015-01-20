Приморцев предупредили, когда начнутся сокращения статей краевого бюджета

- Возможно, что нам придется об этом подумать. Вопрос в том, что будет принесено в жертву. Однако сейчас об этом говорить преждевременно. Но если нам придется это сделать, то мы честно об этом скажем. И, конечно, социальные статьи будут максимально не трогаться – в этом не заинтересован никто, - отметил Виктор Горчаков. При этом он не исключил, что «ужаться» в расходах придется и краевому парламенту, в аппарате которого весьма вероятно сокращение.