Приморцев предупредили, когда начнутся сокращения статей краевого бюджета

Резкое падение цен на нефть поставило вопрос о реалистичности федерального бюджета на текущий год, сверстанного с расчетом на куда более высокую стоимость барреля черного золота. Об этом пишет деловая газета "Золотой Рог".
В правительстве РФ уже говорят о сокращении бюджетных расходов не менее чем на 10 процентов. Учитывая, что «материальное благополучие» российских регионов во многом зависит от дотаций из центра, а налоговые поступления в бюджеты вряд ли вырастут в условиях кризиса, аналогичный вопрос может вскоре встать и в Приморском крае, пишет газета "Золотой Рог". В краевом парламенте уже сейчас не исключают, что бюджет Приморья на 2015 год придется «подправить» в сторону уменьшения основных показателей. В администрации региона, в свою очередь, обещают не допустить пересмотра социальных обязательств.
Председатель Законодательного Собрания Приморья Виктор ГОРЧАКОВ в ходе традиционной пресс-конференции для журналистов региональных СМИ не исключил, что в течение 2015 года парламентариям придется пересмотреть параметры краевого бюджета. То, что с исполнением бюджета могут возникнуть определенные проблемы, было ясно уже в декабре, отметил спикер.
- Возможно, что нам придется об этом подумать. Вопрос в том, что будет принесено в жертву. Однако сейчас об этом говорить преждевременно. Но если нам придется это сделать, то мы честно об этом скажем. И, конечно, социальные статьи будут максимально не трогаться – в этом не заинтересован никто, - отметил Виктор Горчаков. При этом он не исключил, что «ужаться» в расходах придется и краевому парламенту, в аппарате которого весьма вероятно сокращение.
Буквально сразу же свою позицию относительно изменения бюджета озвучила исполнительная власть. «Никаких сокращений социальных расходов губернатор края не допустит. Все социальные обязательства будут исполнены. Никаких пересмотров бюджета в этой части не планируется», - заявил пресс-секретарь главы региона Сергей НЕХАЕВ. В администрации Приморья уверены, что в наступившем году все социальные расходы бюджета Приморского края будут обеспечены финансированием в полном объеме. А самыми бюджетоемкими направлениями останутся такие статьи, как социальная поддержка населения, образование, молодежная политика и здравоохранение.
Бюджет Приморского края на 2015 год предполагает доходы в объеме 80 млрд 820 млн рублей, расходы - 88 млрд 52 млн рублей. Дефицит краевой казны составит 7 млрд 231 млн рублей. Около 75 процентов расходной части планируется направить на социальные нужды. Так, на социальную поддержку населения направят более 21 млрд рублей, на образование и молодежную политику - свыше 18 млрд рублей, здравоохранение – более 14 млрд рублей, культуру – более 2 млрд рублей.
«ЗР» решил адресовать экспертам вопрос: насколько реалистичен утвержденный бюджет Приморского края на 2015 год и на каких статьях можно было бы сэкономить в непростое для российской экономики время?
Владимир БЕСПАЛОВ, заместитель председателя комитета ЗСПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам:
- Что касается изменений, то я бы в первую очередь посоветовал не уменьшать доходную часть, а напротив, подумать о дополнительных источниках пополнения бюджета, «поскрести по сусекам». В расходной части нужно сохранить все социальные льготы и гарантии, а также проиндексировать в соответствии с реальной, а не прогнозной инфляцией размер прожиточного минимума пенсионера...
Сократить расходы можно и нужно на содержание аппарата администрации края. Можно сократить число депутатов, получающих заработную плату, с 27 до 20 человек – за счет тех, кто бездельничает и не посещает заседания.
Александр ЛАТКИН, директор института международного бизнеса и экономики ВГУЭС:
- Выполнение краевого бюджета в 2015 году может оказаться под вопросом. Он был принят с дефицитом в 8 млрд рублей, в расчете на активизацию экономики и помощь федерального центра. Сейчас ясно, что Москва в этом году регионам не поможет, а надежды на рост налоговых поступлений в бюджет от реализации крупных проектов в Приморье оказались иллюзорны: «Газпром» и «Роснефть» к строительству своих объектов не приступали, «буксуют» и другие масштабные стройки. Очевидно, что налоговый поток сократится и в силу того, что многие предприниматели, поставляющие в край товары из-за рубежа, сейчас сворачивают деятельность из-за резкого изменения валютных курсов.
Если потребуется секвестр бюджета, под него могут попасть социальные объекты, строящиеся на государственные средства, а также коммунальная сфера, прежде всего строительство и ремонт дорог и жилья. Однако сократить расходы можно и на управленческий аппарат – как на федеральном уровне, так и в администрациях регионов и муниципальных образований.
Виктор БЕЛКИН, директор Школы экономики ДВФУ, доктор экономических наук:
- За счет того, что курс рубля снизился с лета почти вдвое, падение цен на нефть может и не привести к изменению абсолютных параметров федерального бюджета. Поэтому номинальное финансирование расходных статей и на федеральном, и на краевом уровне может остаться прежним. Однако отдача от этих средств сильно снизится из-за снижения покупательной способности рубля: например, на одну и ту же сумму в рублях теперь получится купить меньше лекарств для льготников, и так далее.
Ольга ВОРОЖБИТ, депутат Думы Владивостока, доктор экономических наук:
- На первый взгляд, краевой и городской бюджеты не зависят от цен на нефть и газ: нефтегазовая отрасль не является значимой для экономики Приморья. Однако мы зависим от поступлений из федерального бюджета, который в значительной степени наполняется как раз компаниями нефтегазовой отрасли. Поэтому падение цен на энергоносители может поставить под угрозу и выполнение некоторых госпрограмм и мероприятий, средства на которые выделяет федеральный центр.
Когда в экономике складывается кризисная ситуация, в первую очередь под удар, как правило, попадают мероприятия, связанные с развитием культуры и спорта. Но более негативный эффект может принести сокращение расходов на развитие предпринимательства, поскольку уплачиваемые бизнесом налоги в значительной степени формируют доходную часть казны. Мы должны хорошо это понимать, если речь зайдет о пересмотре параметров бюджета.
Анатолий БЕЛЯЕВ, участник регионального штаба «Народного фронта – за Россию!»:
- Президент Владимир ПУТИН в своем Послании Федеральному Собранию сказал о том, что социальные обязательства государства должны сохраниться в прежнем объеме, несмотря на сложности в экономике. Поэтому и на федеральном, и на краевом уровне нужно постараться сохранить то, что уже достигнуто в этой сфере. Ни в коем случае не следует сокращать бюджетные средства на нужды здравоохранения: кадровая проблема в отрасли сохраняется, несмотря на повышение заработной платы медработников.
А вот об эффективности использования выделяемых бюджетных средств стоит подумать.
Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.