Проект свободного порта во Владивостоке Путину обещают представить еще этой зимой

Проект свободного порта Владивосток планируется разработать уже до конца января этого года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ.
Как пишет деловая газета "Золотой Рог", он подчеркнул, что особое внимание в проекте по созданию порта свободной торговли будет обращено на таможенный и пограничный режимы, которые влияют на скорость движения грузов и комфорт грузоперевозчиков.
«Процедуры таможенные и пограничные должны быть максимально быстрыми и минимально препятствовать грузообороту», - добавил Юрий Трутнев.
«Для того чтобы представить концепцию, мы изучаем опыт портов Республики Корея и Сингапура. Смотрим и на опыт прошлых лет, когда Владивосток уже имел статус открытого порта», - отметил тогда вице-премьер.
Напомним, предоставить Владивостоку статус свободного порта с облегченным налоговым режимом предложил президент России Владимир ПУТИН в ходе Послания Федеральному собранию 4 декабря. Такая возможность предусмотрена в отношении Севастополя и других портов Крыма.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.