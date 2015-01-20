zr.media
ГлавноеВсе новости

Проект свободного порта во Владивостоке Путину обещают представить еще этой зимой

20 января 2015, 09:20
Проект свободного порта Владивосток планируется разработать уже до конца января этого года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ.

Проект свободного порта Владивосток планируется разработать уже до конца января этого года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ.

Как пишет деловая газета "Золотой Рог", он подчеркнул, что особое внимание в проекте по созданию порта свободной торговли будет обращено на таможенный и пограничный режимы, которые влияют на скорость движения грузов и комфорт грузоперевозчиков.

«Процедуры таможенные и пограничные должны быть максимально быстрыми и минимально препятствовать грузообороту», - добавил Юрий Трутнев.

«Для того чтобы представить концепцию, мы изучаем опыт портов Республики Корея и Сингапура. Смотрим и на опыт прошлых лет, когда Владивосток уже имел статус открытого порта», - отметил тогда вице-премьер.

Напомним, предоставить Владивостоку статус свободного порта с облегченным налоговым режимом предложил президент России Владимир ПУТИН в ходе Послания Федеральному собранию 4 декабря. Такая возможность предусмотрена в отношении Севастополя и других портов Крыма.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Новороссийский морской торговый порт#Новороссийский порт#Юрий Трутнев#Свободный порт#Порт#Таможня#Порты#Трутнев#Грузооборот портов#Начальник линейного пункта полиции речного порта Сургута#Приморский торговый порт#Махачкалинский порт#Махачкалинский морской торговый порт#Порт Новороссийск#Порт Высоцкий#Экономика#Приморье#Политика
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56