Россиянам теперь не страшно потерять или испортить свой паспорт за границей

Согласно документу, новое удостоверение личности хоть и будет внешне похоже на банковскую карту, однако воспользоваться им как платежным средством будет нельзя: образец не предполагает наличия магнитной полосы, а также места для номера банковской карты, ее срока действия, наименования платежной системы или обслуживающего карту банка. На нее будут нанесены только паспортные данные (ФИО и фото владельца, его пол, дата и место рождения, дата оформления и номер удостоверения личности). По желанию владельца на электронном ID будет также отпечатан его ИНН, а также номер карты пенсионного страхования. Место для номера обязательного медицинского страхования также отсутствует. Несмотря на то что карта будет оснащена электронным чипом, машиночитаемые признаки будут нанесены неэлектронным способом - в специальной зоне внизу карты. Возможности записи на микросхему специального банковского приложения документ не оговаривает.