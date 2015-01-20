Спикер ЗСПК призвал не форсировать административную реформу в Приморском крае

- В данном случае все определяется двумя факторами: федеральным законом и инициативой с мест. Но я бы не стал понуждать кого-то к принятию каких-либо решений. Спешка никогда не приносит ничего хорошего, и пусть этот вопрос останется за территориями. Конечно, некоторым бы хотелось выстроить все одинаково, но вряд ли нам нужно быть более жесткими, чем он рекомендует, - сказал Виктор Горчаков.