Суд запретил региональным властям вмешиваться в деятельность нотариусов

- Указанное правовое регулирование, не предусматривающее участия иных органов государственной власти в процедурах отбора кандидатур и назначения на должность нотариусов, с одной стороны, и привлечение к участию в них нотариальной палаты как нотариального сообщества - с другой, призвано гарантировать независимость института нотариата, - указал КС РФ. - Таким образом, установленный федеральным законодателем в пределах предоставленной ему компетенции порядок наделения частных и государственных нотариусов полномочиями - в той части, в какой он ставится под сомнение заявителем, - не содержит неопределенности с точки зрения его соответствия конституционным положениям.