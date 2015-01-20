Центробанк обнаружил признаки вывода активов из банка "Траст"

Санация "Траста" обойдется государству в колоссальные 127 млрд рублей. «Причиной возникновения у банка «Траст» финансовых трудностей явились действия прежних собственников и руководства банка, которые осуществлялись в течение длительного периода времени», - сообщил ЦБ на своем сайте.