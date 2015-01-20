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Центробанк обнаружил признаки вывода активов из банка "Траст"

20 января 2015, 17:48
Санация "Траста" обойдется государству в колоссальные 127 млрд рублей.
Сюжет
Банки

Санация "Траста" обойдется государству в колоссальные 127 млрд рублей. «Причиной возникновения у банка «Траст» финансовых трудностей явились действия прежних собственников и руководства банка, которые осуществлялись в течение длительного периода времени», - сообщил ЦБ на своем сайте.

На признаки вывода активов из «Траста» указывает использование «схем» по кредитованию «заемщиков, не ведущих реальной хозяйственной деятельности», и «финансированию инвестиционных проектов, не приносящих денежных потоков», пишет регулятор.

Регулятор направил информацию о деятельности руководства и собственников «Траста» в Генпрокуратуру и МВД «для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений».

Дыра в активах, точнее, «дисбаланс между активами и обязательствами» «Траста» оценен в 67,8 млрд рублей, сообщал в декабре зампред ЦБ Михаил СУХОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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