Центробанк обнаружил признаки вывода активов из банка "Траст"

Санация "Траста" обойдется государству в колоссальные 127 млрд рублей. «Причиной возникновения у банка «Траст» финансовых трудностей явились действия прежних собственников и руководства банка, которые осуществлялись в течение длительного периода времени», - сообщил ЦБ на своем сайте.
На признаки вывода активов из «Траста» указывает использование «схем» по кредитованию «заемщиков, не ведущих реальной хозяйственной деятельности», и «финансированию инвестиционных проектов, не приносящих денежных потоков», пишет регулятор.
Регулятор направил информацию о деятельности руководства и собственников «Траста» в Генпрокуратуру и МВД «для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений».
Дыра в активах, точнее, «дисбаланс между активами и обязательствами» «Траста» оценен в 67,8 млрд рублей, сообщал в декабре зампред ЦБ Михаил СУХОВ.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.