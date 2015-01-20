Центробанк превращает валютную ипотеку в рублевую

- Наши граждане действительно попали в сложную финансовую ситуацию, - отметил замдиректора департамента финансовой политики Минфина Сергей ПЛАТОНОВ. - Но, если говорить, что покрыть эту проблему нужно за счет банков или государства, возникает вопрос: почему мы помогаем именно этой категории лиц, а не тем, кто в принципе не может взять кредит, или тем, кто вообще остался без жилья. Мы не можем сказать: граждане, мы вас понимаем, возьмите деньги. Денег нет.