В Амурской области "Ростелеком" улучшает качество связи

Благодаря оптическим линиям клиенты «Ростелекома» изНовобурейска и Завитинска могут подключить услугу «Интерактивное телевидение», сразу на несколько телевизоров в одной квартире и смотреть более 200 каналов в цифровом качестве, в том числе свыше 30 каналов в формате высокой четкости (HD).«Интерактивное телевидение» от «Ростелекома» - это новый уровень телепросмотра, который можно настроить индивидуально под каждого пользователя, с возможностью начать просмотр с начала передачи, воспользоваться паузой, перемоткой, посмотреть или пересмотреть из архива вышедшие в эфир программы за три последних дня.